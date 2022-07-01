تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي هواتف أندرويد ونصائح هامة للجميع

أصدرت منذ قليل شركة جوجل عملاق التكنولوجيا الأمريكية تحذير هام لجميع مستخدمي هواتف أندرويد من تهديد خطير للغاية يستهدف الجميع يسمى Hermit، حيث أنه يستهدف العملاء من خلال التطبيقات المزيفة التي تمنح الهاكرز والمتسللين القدرة على التحكم بشكل قوي في الهاتف، وقراءة الرسائل وسرقة العديد من البيانات والمعلومات الحساسة الخاصة بالمستخدمين.

جوجل تٌحذر مستخدمي هواتف أندرويد

من جانبها كشفت الصحيفة البريطانية “إكسبريس”، أن فريق شركة الأمان السحابي “Lookout” بالتعاون مع شركة جوجل قد رصدا التهديد الذي يستهدف مئات الملايين من المستخدمين لهواتف أندرويد عبر التطبيقات المزيفة، حيث أكد الفريق الأمني أنه يراقب ذلك الخطأ بنشاط كبير، حيث يبلغ المستخدمين في استهدافهم، ووفقاً للخبراء فإن المتسللون يستخدمون تكتيكات جديدة ذكية للغاية، يمكنهم من خلالها إرسال تنبيهات نصية وهمية تشير غلى ضرورة تحديث حسابات وسائل مواقع التواصل الاجتماعي من جل مواصلة استخدامها.

ومن خلال الحيلة السابقة ينشر هؤلاء الهاكرز البرامج الضارة والمرعبة على أجهزة أندرويد، وبمجرد تنزيلها فإنها تُصيب الهاتف بفيروس خبيث يُدعى “Hermit”، كما رصدت شركة جوجل هجوم آخر، حيث يقوم المتسللون من خلاله بإيقاف اتصال بيانات الهاتف المحمول برسالة نصية، ثم يقوم بإخبار مالك الهاتف بضرورة تنزيل ملف الإصلاح لتخطي تلك المشكلة وإعادة اتصال الهاتف بالإنترنت، حيث يتم تزويد التطبيقات المزيفة التي يتم تحمليها من عبر الويب بالبرمجية الخبيثة.

نصائح هامة

والجدير بالذكر أنه لم يتم العثور على الفيروس في تطبيقات أندرويد على متجر جوجل بلاي، وأكدت الشركة أنها قامت بتحديث خدمة الحماية Play Protect، الخاصة بمتجر جوجل بلاي من أجل تأمين نظام التشغيل ضد العديد من الهجمات الإلكترونية المحتملة خلال هذه الفترة، ويمكنك الاستعانة بعدد من النصائح الرائعة من اجل عدم الوقوع في فخ التهديد، لذا يجب عدم تنزيل الملفات من مصادر غير رسمية: