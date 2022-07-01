نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اخفاء التطبيقات على الجوال بدون برامج لهواتف Android في المقال التالي

عمر شويل - جدة إخفاء التطبيقات على شاشة الجوال هى أحد رغبات مستخدمي الهواتف الذكية، ولهذا فإن العديد منهم يبحثون عن طريقة اخفاء التطبيقات على الجوال من أجل حماية معلوماتهم الشخصية والبيانات الخاصة من المتطفلين الذين يمسكون بالهاتف، كما أن إخفاء التطبيقات أفضل بكثير وضع الرموز على التطبيقات لإغلاقها.

طريقة اخفاء التطبيقات على الجوال

يمكن القيام بتعطيل التطبيقات التي ترغب في إخفائها بدلا من تحميل تطبيق قد يؤدي إلى إزالة بيانات التطبيقات وغيرها وطريقة تعطيل التطبيقات كما يلي:

يتم فتح الإعدادات، ثم اختيار التطبيقات.

قم بالضغط على رمز التطبيق الذي ترغب في إخفائه.

سوف تظهر لك صفحة تحتوي على معلومات التطبيق، اضغط على كلمة تعطيل.

ثم تظهر رسالة تأكيد التعطيل اضغط موافق.

لن يظهر التطبيق على الشاشة.

إذا كنت ترغب في إظهاره مرة أخرى قم باتباع هذه الخطوات واضغط على إظهار التطبيق.

طريقة إخفاء التطبيقات داخل مجلد على الهاتف

هذه الطريقة آمنة وسهلة للغاية وكل ما تحتاج إلى فعله هو إتباع الخطوات التالية:

فتح إعدادات الهاتف، ثم قم بالذهاب إلى القياسات الحيوية والأمان.

يتم اختيار مجلد أمن وبعدها أتبع الخطوات من أجل إدخال رمز الأمان.

سوف يظهر المجلد الآمن على الشاشة قم بإضافة كافة التطبيقات التي ترغب في إخفائها.

لن يتمكن أحد من فتح هذه التطبيقات لأنه سوه يحتاج إلى رمز الأمان.

كيفية إخفاء التطبيقات على الجوال للاندرويد

يوجد عدة طرق أخري تساعدك في إخفاء التطبيقات والملفات والصور والفيديوهات وغيرها من البيانات التي لا ترغب في أن يراها أحد ومن هذه الطرق هو استخدام حساب ضيف وطريقة الاستخدام بسيطة وهي عبارة عن تبديل الحساب الرئيسي بحساب ضيف ومن خلاله لن يظهر لك ألا الملفات والتطبيقات التي ترغب في أن يراها الآخرين.

أسباب اخفاء التطبيقات على الجوال

يلجأ مستخدمي الهواتف إلى إخفاء التطبيقات من أجل الحفاظ على البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية الموجودة داخل هذه التطبيقات:

كما إنه خوف على البيانات والصور في حالة فقدان الهاتف أو التعرض للسرقة.

أو لعدم فقدان أحد المعلومات الهامة الخاصة بالعمل إذا كان الأطفال يستخدمون الهاتف كثيرا.

عرضنا لكم عبر سطور المقال طرق مختلفة تساعدكم على إخفاء التطبيقات على الجوال كما ذكرنا بعض الأسباب التي تجعل مستخدمي الهواتف يبحثون عن طريقة لإخفاء التطبيقات.