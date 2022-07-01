استلم 4000 جوهرة .. الطريقة الماسية لشحن جواهر فري فاير 2022 Free Fire بالخطوات على الطريقة الرسمية

تعد لعبة فري فاير 2022 أحد أهم الألعاب التي تلاقي إقبال كبير من المستخدمين وذلك بفضل ما تمتلكه هذه اللعبة من مميزات كثيرة حيث تعد أحد أهم ألعاب رويال باتل المعروفة في الدول العربية بل والأجنبية أيضاً، ولقد حصلت اللعبة على عدد جيد من الجوائز من أهمها جائزة أفضل لعبة شعبية حصلت عليها من متجر جوجل بلاي، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الحصول على جواهر لعبة فري فاير من أجل الحصول على المعدات والأدوات اللازمة للارتقاء في كل مستوى باللعبة.

الطريقة الماسية لشحن جواهر فري فاير 2022

هناك العديد من الخطوات التي يلزم أن تتبعها من أجل التمكن من جمع جواهر فري فاير وتتميز هذه الخطوات بسهولتها وتتمثل في

هناك عدد ليس بالقليل من المواقع المعتمدة التي يمكن أن ندخل عليها من أجل شحن جواهر فري فاير ويعد موقع shop 2game من أبرز هذه المواقع الإلكترونية.

ثم نقوم بالدخول إلى هذا الموقع shop 2game ومن ثم نقوم بالضغط على أيقونة لعبة فري فاير من بين الألعاب المتاحة على هذا الموقع.

وبعد ذلك يتم تسجيل رقم الـ id الخاص باللاعب ومن ثم نقوم بالدخول إلى البلد التي يقيم فيها الشخص، ويتم تحديد نوع العملة التي يتمكن الشخص من الشراء بها، وفي الأخير يقوم اللاعب بتحديد الباقة وبعد ذلك يقوم بالضغط على خيار شراء ويتأكد من الحصول على الجواهر.

مميزات لعبة فري فاير 2022 Free Fire