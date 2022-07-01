نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود استبدال المكافآت فري فاير 2022 مركز Garena الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اكواد الاستبدال من الأمور الهامة التي يحرص على اقتنائها كافة محبي free fire، وكود استبدال المكافآت فري فاير من الموقع الرسمي للعبة Garena يعتبر غاية كل لاعب، حيث تعمل عملية استبدال الكودات على منح اللاعب عدد من الأشياء بصورة مجانية من أمثلة السلاح القوي، والمتفجرات التي لا غنى عنها لكسب الحرب، فضلا عن تزيين الشخصيات الموجودة في اللعبة بالملابس الفاخرة ومستحضرات التجميل.

كود استبدال المكافآت فري فاير

خطوات الحصول على الجوائز من خلال كود استبدال المكافآت فري فاير تتمثل في الدخول إلى موقع reward.ff.garena لاستبدال الأكواد واتباع الخطوات كاملة.

يتطلب تسجيل حساب اللاعب داخل اللعبة عبر ألأيد دي.

هنا يتم ربط هذا الحساب الجديد بحسابه الموجود على الفيس بوك.

يكتب اللاعب الكود المطلوب والذي يحتوي على 12 رمز مكون من حروف وأرقام.

ثم يضغط اللاعب على كلمة استبدال.

بعد ذلك يقوم بالدخول إلى حسابه في اللعبة كي يحصل على الجوائز.

كود كريمنال فري فاير

تحتوي اللعبة على عدد من كودات فري فاير منها كود كريمنال الأزرق والأحمر وغير ذلك من رموز الجوائز

كود كريمنال الازرق Y7ZR R26U SFGF.

وكود كريمنال الاحمر DFXF 5479 XLHR.

أما كود اطلاق النار فهو X90B ISD6 WSFW.

ورقصة القلب فري فاير ZIKS IED6 WSFW.

كود سكار تيتان فري فاير D4G1 D33S D5D4.

وكود إلغاء الحظر فري فاير HGKASSLUEPVS.

شحن كود فري فاير

شحن كود لعبة FREE FIRE يكون عن طريق الدخول إلى مركز جارينا السرمي واتبع الأتي:

الدخول إلى جارينا فري فاير.

ثم اختيار الدولة بالكود والرمز الخاص بها.

بعد ذلك يقوم اللاعب بإدخال ما يطلب منه الموقع من بيانات بالموقع.

ويختار اللاعب عدد الجواهر المطلوبة.

ثم الدخول في أيقونة الشراء عبر الرصيد و البنك والماستر كارد.

بعد ذلك تبدأ شراء الجواهر والاستفادة من الجوائز.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

جارينا فري فاير هو موقع حصول اللاعب على الجوائز والمكافئات، حيث بإمكان اللاعب إدخال الكودات المختلفة والمتعلقة باللعبة في أماكنها الصحيحة بالموقع والضغط على الاستبدال، سوف يتمكن الموقع من خلال الخطوات السابقة للاستبدال إدخال الجوائز من سكنات وأسلحة أسطورية إلى حساب اللاعب مباشرة.