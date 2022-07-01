نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «عملاق ابل».. ايفون 14 برو max مواصفاته واسعاره وموعد طرحه في الاسواق الهاتف المنتظر في المقال التالي
ايفون 14 برو max مواصفاته وأسعاره تساءل الكثيرون من مستخدمي هواتف الأيفون عن موعد طرح وإصدار هاتف ايفون 14 برو max في سوق جمهورية مصر العربية، حيث يعد هاتف أيفون 14 هو من آخر الهواتف التي قامت شركة “أبل” الأميركية بتقديها للأسواق ولكن لم يتم تقديمه بشكل كامل ولم تعلن عن موعد طرحه بشكل صريح ولكن، كانت هناك بعض التسريبات بشأن موعد إصدار الهاتف وهو من أكثر الهواتف المنتظرة حيث إنهمُقدم بمميزات وأسعار مميزة.
موعد طرح هاتف ايفون 14 برو max في مصر
لم تقم شركة “أبل الأميركية حتى الآن بالكشف عن موعد صدور هاتف أيفون 14 برو ماكس داخل أسواق جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية بشكل كامل، و لكن وفقًا لبعض التسريبات من داخل الشركة فإنه من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل لعامنا الجاري 2022م، حيث أنه منذ سنوات ماضية قامت شركة “أبل” بإصدار هواتفها في هذه الفترة من كل عام و لذلك فهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا حتى الآن.
مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس ومميزاته
من أبرز المواصفات التي من المتوقع أن يكون عليها هاتف أيفون 14 برو ماكس فور إصداره إلى جميع أسواق الهواتف الذكية كل مما يلي:-
- يحتوي الهاتف في الكاميرا على فتحة ثقب بشكل دائري تحتوي على مميزات متعددة منها ميزة التعرّف على الوجه.
- كما أن كاميرا الهاتف تحتوي على نتوءات أكثر سماكة من الهواتف الحديثة.
- يتوفر من الهاتف ألوان متعددة منه الأسود والذهب والخوخي.
- جميع موديلات الهاتف مصنوعة من مادة التيتانيوم وإطاره مصنوع من الفولاذ حيث أن الفولاذ هو مادة غير قابلة للصدأ.
- مكبر الهاتف الصوتي قوي ويتكون من عدة سماعات صوتية ويحتوي على شبكات ميكروفون وبجانبه منطقة تحتوي على ميزات متعددة.
- يدعم الهاتف جميع أجيال شبكات الاتصال وهي الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس والشبكة جيدة في جيمع المناطق.
سعر هاتف أيفون برو ماكس في مصر
يتوفر من الهاتف نسخته بذاكرة مساحتها 256 جيجا بيكسل ويقدم بسعر يبدأ من 23 ألف و500 جنيه مصري.
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