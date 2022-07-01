نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جوهرية لشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2022 استلم 3200 شدة في 5 دقائق فقط في المقال التالي
من منا لم يسمع باسم لعبة ببجي موبايل من قبل، فهي اللعبة التي تمكنت من اكتساح كافة الألعاب الإلكترونية الأخرى، وذلك نظراً للمغامرات القتالية الكثيرة التي تحتوي عليها، كما أنها لعبة ذات شعبية كبيرة حول العالم وتضم أغلب الفئات خاصة فئة الشباب، ونظراً إلى أن الشدات تعد من أهم عناصر تلك اللعبة فإن الكثير من اللاعبين يبحثون عن طرق شحنها، حيث يمكن استخدام تلك الشدات في الكثير من الأغراض أهمها القيام بتغيير شكل الشخصية أو تبديل الملابس والارتقاء من مستواها أو شراء الأدوات أو القدرة على المنتالك سيارة وغيرهم الكثير من الامتيازات في اللعبة.
طريقة جوهرية لشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2022
يقدم المسؤولين عن لعبة ببجي موبايل العديد من الطرق السهلة لشحن شدات المواسم الجديدة داخل اللعبة، حيث أوضحت أن أسهل طريقة للشحن تتمثل في الخطوات الآتية:
- أولاً: في البداية يقوم اللاعب بالدخول إلى اللعبة، ثم يضغط على زر الإعدادات ويختار كلمة (شدات).
- ثانياً: ثم يقوم باختيار طريقة شراء الشدات من خلال متجر Google play، وهو الذي يتوافر في جميع الهواتف الجوالة.
- ثالثاً: وبعد ذلك يقوم باختيار العدد الكلي للشدات التي يرغب في شرائه، ثم يضغط على خيار (تأكيد شحن الشدات الجديدة).
- رابعاً: وفي النهاية يقوم بالدخول للعبة مره أخرى للتأكد من عملية الشراء وعدد الشدات التي قام بشرائها.
شحن شدات لعبة بابجي موبايل 2022 عبر موقع Midasbuy
لا يقتصر شحن شدات لعبة بابجي على خيار جوجل بلاي فقط، بل يشمل العديد من الطرق الأخرى، كان منها ما يأتي:
- أولاً: في البداية وقبل أي شيء يجب الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع (Midasbuy) عبر الإنترنت، ثم التسجيل عليه من خلال كود الدولة الخاصة بك.
- ثانياً: وبعد ذلك يجب تدوين ال ID الخاص باللاعب في المربع الخاص به.
- ثالثاً: ثم يقوم اللاعب باختيار العرض الذي يريده من كافة عروض شحن الشدات التي ستعرض أمامه.
- رابعاً: وفي النهاية يجب أن يتم تحديد الطريقة التي سيقوم الفرد بالدفع من خلالها، ثم الضغط على خيار (شراء)، والانتظار قليلاً حتى يتم التأكيد من أن عملية الشراء تمت بنجاح.
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