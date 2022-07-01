نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول آيفون 14 برو ماكس تعرف الان على مواصفات هاتف آيفون 14 pro max والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة apple نيتها إصدار هاتف جديد من سلسلة جوالات آيفون الأشهر حول العالم وهو هاتف آيفون 14، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس الذي يعد أحدث اصداراتها بعد آيفون 13 برو ماكس، والهاتف الجديد من آبل يتميز بمواصفات قياسية يجعل المستخدمين ينتظرون نزوله إلى الأسواق بترقب، حيث حرصت الشركة على أن تضيف إليه الكثير من التطورات لنيل ثقة مستخدميها حول العالم، للمزيد من التفاصيل عن مميزات وسعر الهاتف المرتقب وموعد طرحه بالاسواق العربية من الشركة الأشهر والأكبر في العالم والتي تحتل مرتبة الريادة في صناعة الهواتف الذكية والجوالات الحديثة نقدم لكم التقرير التالي.

السعر المتوقع لهاتف آيفون 14 برو ماكس في الدول المختلفة

حسب المتوقع فإن سعر أحدث إصدارات شركة آبل من الهواتف الجوال وهو آيفون 14 برو ماكس يكون كالتالي:

● السعر العالمي للجوال في نسخته 256 جيجا بايت هو 1100 دولار أمريكي.

● سعر الهاتف المتوقع في مصر للنسخة 256 جيجا هو 23,500 جنيه مصري.

● في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يصل سعر النسخة 256 جيجا إلى 5150 ريال.

● أما في دولة الإمارات فيبلغ سعر نفس النسخة 4720 درهم إماراتي.

مميزات كاميرا جوال آيفون 14 بروماكس

يفضل المستخدمون هواتف آيفون لما تتميز به من كاميرات عالية الدقة تمكنهم من الحصول على صور وفيديوهات بجودة عالية لتسجيل أفضل لحظات حياتهم ،أما عن مواصفات كاميرا هاتف آيفون 14 بروماكس فهي:

● كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 14 ميجا بيكسل والثانية لعمل عزل وتدعم خاصية التعرف على الوجوه.

● كاميرا خلفية رباعية: الأولى تدعم المثبت البصري والكاميرا الثانية والثالثة بدقة 16 ميجا بكسل والكاميرا الرابعة مسؤولة عن العزل والبورتريه.

موعد نزول هاتف ايفون 14 برو ماكس في الاسواق العربية

وبحسب ما توقعته الكثير من المواقع المختصة في مجال التقنية والخبراء ان موعد نزول هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق بحد اقصي سيكون في شهر 9 المقبل، وإلى هنا نكون قد قدمنا لكل زوارنا الكرام من عشاق الهواتف الحديثة وخاصة من اصدارات شركة آبل كافة الأخبار المتعلقة بشأن اصدار هاتف ايفون برو ماكس 14.