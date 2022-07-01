انت الان تتابع خبر جهز فلوسك للتقيل.. شاومي نزلت بالتقيل Xiaomi 12S Pro بمواصفات خارقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسبما اعلنه موقع “جيز مو شينا” التقني، ظهر هاتف Xiaomi 12S Pro على قاعدة بيانات Geekbench كاشفة عن مقاييس الأداء إلى جانب بعض المواصفات ،و يبدو أن هاتف شاومي المرتقب يتمتع بميزات هائلة من حيث الأداء ، فيعمل الهاتف بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، نوع Snapdragon 8+ Gen 1.

مميزات هاتف شاومي Xiaomi 12S Pro

كشف Geekbench أن هاتف Xiaomi 12S Pro، يحمل رقم طراز 2206122SC ، ويعمل بمعالج ثماني النواة بتردد أساسي 2.02 جيجا هرتز وسرعة قصوى تبلغ 3.19 جيجا هرتز، كما أنه مزود أيضًا بمعالج رسوميات نوع Adreno 730 بجانب معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ، وكشفت القائمة في قاعدة البيانات أن الهاتف المرتقب يحتوي على سعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ويعمل بنظام تشغيل حديث أندرويد 12.

جدير بالذكر أنه أفادت تسريبات سابقة أن هاتف Xiaomi 12S Pro يضم أيضًا معالج آخر من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية Dimesity 9000 أوPlus Dimesity 9000 ، ويوجد للخيارين سرعات شحن مختلفة، فيوفر معالج Dimesity شحن سريع بقوة 67 واط، بينما يدعم معالج Snapdragon شحن السريع بقوة 120 واط.

يدعم هاتف Xiaomi 12S Pro شاشة نوع OLED، بجودة عرض، Quad HD + ومعدل تحديث 120 هرتز. أما بالنسبة للتصوير، من المحتمل أن يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف ، بجانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل لالتقاط صور السيلفي.