انت الان تتابع خبر احدث هاتف قابل للطي من هواوي.. شوف مواصفات Huawei P50 Pocket والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “هواوي” عن إطلاق هاتف جديد ينافس سامسونج تحت اسم Huawei P50 Pocket، وهو هاتف قابل للطي، ويعد المنافس الأقوى لهواتف شركة سامسونج في نفس الفئة، الجدير بالذكر أن هاتف Huawei P50 Pocket سوف يتم الإعلان عنه بداية من يوم 4 يوليو القادم، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم جميع مواصفاته ومميزاته.

huawei p50 pocket

مواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Pocket

ويأتي تحفة “هواوي” P50 Pocket الجديدة ، بشاشة مرنة من نوع OLED، بقياس 6.9 بوصة، بدقة 442 بكسل لكل بوصة و 1.07 مليار لون ومجموعة ألوان كبيرة P3، يدعم هذا الهاتف الذكي الرائد أيضا معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات فائق اللمس 300 هرتز.

huawei p50 pocket

ويحتوي أيقونة “هواوي” P50 Pocket على شاشة ثانوية خارجية صغيرة الحجم تسمى “الشاشة الخارجية الذكية”، تدعم هذه الشاشة الثانوية مجموعة متنوعة من السمات المخصصة وبطاقات HarmonyOS العامة، وعلاوة على ذلك، تدعم هذه الشاشة التي تأتي بقياس 1 بوصة أيضا عرض الإشعارات والوقت والتاريخ، واستخدامها كشاشة عند التقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسية.

huawei p50 pocket

ووفقاً لما نشره موقع “gsmarena” التقني ، فإن هاتف هواوي P50 Pocket يحتوي على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويتوفر الإصدار الصيني من الهاتف مقابل سعر 1412 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 26 ألفا و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت.