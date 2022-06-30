انت الان تتابع خبر افضل اندرويد من وان بلس .. مواصفات هاتف OnePlus Nord N20 الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “وان بلس” النقاب عن تحفتها الجديدة واحدث عضو فى عائلتها والذى يأتي ضمن الفئة المتوسطة الاقتصادية ، حيث تم إطلاق هاتف وان بلس “Nord N20” ، للبيع مقابل سعر 299 دولارا أي ما يعادل 5600 جنيه مصري.

OnePlus Nord N20

مواصفات هاتف OnePlus Nord N20 الجديد

ويحزم تحفة “OnePlus” الجديد بمميزات جبارة حيث يأتي داعماً لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج Snapdragon 695، المطور من كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD ، ووعدت شركة “وان بلس” بترقية الهاتف لنظام التشغيل Android 12.

OnePlus Nord N20

ويتمتع أيقونة “OnePlus” الجديد ، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منه تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه ، ويعمل هاتف Nord N20، بواجهة المستخدم OxygenOS 11، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويتوفر هاتف وان بلس Nord N20 5G مقابل سعر 299 دولارا أي ما يعادل 5600 جنيه مصري.