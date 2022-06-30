مواصفات تحديث جوال iphone 14 pro max 2022 والأسعار المتوقعه لجوال ايفون 14 برو ماكس في السعودية

مواصفات تحديث جوال iphone 14 pro max 2022 ،مع الحديث عن التصميم الذي تم تغييره بشكل كبير ، وترقيات الكاميرا الكبيرة ، من بين التحسينات الأخرى ، هناك الكثير من الأشياء التي تجعلك متحمسًا هنا لتتعرف علي المزيد من مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس في الواقع ، إذا حدث كل تسرب واعد فقد يكون iPhone 14 Pro Max هو التحديث الأكثر إثارة الذي قدمته Apple منذ سنوات ماضية .

مواصفات تحديث جوال iphone 14 pro max 2022

شاشة iPhone 14 Pro Max

في حين أن iPhone 14 Pro Max يبدو أنه قد يكون ترقية كبيرة من نواح كثيرة ، إلا أن شاشته قد لا تكون واحدة منها ، حيث ادعى روس يونغ – المتسرب الذي يتمتع بسجل حافل – أنه سيحتوي على 6.68 بوصة شاشة OLED بحجم 1284 × 2778 مع معدل تحديث 120 هرتز و 458 بكسل في البوصة،هذه المواصفات ستجعلها مطابقة لشاشة iPhone 13 Pro Max.

في حين أن iPhone 14 Pro Max يبدو أنه قد يكون ترقية كبيرة من نواح كثيرة ، إلا أن شاشته قد لا تكون واحدة منها ، حيث ادعى روس يونغ – المتسرب الذي يتمتع بسجل حافل – أنه سيحتوي على 6.68 بوصة شاشة OLED بحجم 1284 × 2778 مع معدل تحديث 120 هرتز و 458 بكسل في البوصة،هذه المواصفات ستجعلها مطابقة لشاشة iPhone 13 Pro Max. لقد سمعنا بالمثل من Ming-Chi Kuo أن الهاتف القادم سيحتوي على شاشة بحجم 6.7 بوصة ، ولا نتوقع أن تغير Apple الحجم ، لأن هذا ليس شيئًا تفعله كثيرًا.

كذلك لا يزال من الممكن أن تتغير بعض تفاصيل العرض ، مثل السطوع ، ولكن حتى الآن يبدو الأمر مشابهًا إلى حد كبير لشاشة iPhone 13 Pro Max. ما عدا ، بالطبع ، هذه المرة ربما لن يكون هناك بروز من القمة كما وجد في السابق.

مميزات كاميرا جوال iPhone 14 Pro Max

يبدو أن الكاميرا مهيأة لتحديث كبير على iPhone 14 Pro Max ، فبدلاً من المستشعر الرئيسي (الواسع) بدقة 12 ميجابكسل كما وجد في الإصدارات السابقة ، سيحصل هذا الهاتف على كاميرا بدقة تص إلي 48 ميجابكسل ، هذا وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo الذي قدم هذا الادعاء عدة مرات ، لكن محللًا آخر ردد هذا الادعاء.

على ما يبدو ، ستكون هذه الكاميرا قادرة على تسجيل فيديو بدقة 8K (أعلى من 4K على iPhone 13 Pro Max) وستنضم إليها كاميرتان أخريان ، لقد سمعنا القليل عن هذين النوعين الآخرين ، لكنهما قد يكونان كذلك كما كان من قبل ، مما يعني أن كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وأداة تصوير مقربة بدقة 12 ميجابكسل توفر تكبيرًا بصريًا 3x.

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