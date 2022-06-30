سعر ومواصفات آيفون 14 برو iPhone 14 Pro مميزات وعيوب الهاتف وكيفية الشراء

سعر ومواصفات آيفون 14 برو وهو الهاتف الذي طال انتظاره من محبي هواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل، ومن المعتقد أن هاتف iPhone 14 Pro سوف يكون الأفضل على الإطلاق من بين سلسلة هواتف آيفون، وهو أحدث الهواتف التي ترفع بها شركة آبل من سقف التحديات التي تخوضها في عالم إنتاج الهواتف الذكية، ومن المنتظر أن يصدر الهاتف في أقرب وقت ممكن.

مواصفات آيفون 14 برو

هناك عدد هام من المواصفات التي قد تود الإطلاع عليها قبل شرائك الهاتف، ومنها على سبيل المثال:

تصميم الهاتف: الذي يتكون من الواجهة الأمامية واللوحة الخلفية وهما من زجاج الغوريلا، أما إطار الشاشة فهو من الألومنيوم. وزن الهاتف: 207 جرام. مقاومة الهاتف: هذا الهاتف ضد الماء والغبار مع معيار IP68 الذي يتيح غمر الهاتف في عمق الماء الذي يصل ستة أمتار لمدة نصف ساعة. الشاشة: Super Retina XDR OLED ذات حجم 6.1 بوصة ودقة 1170 × 2532 بكسل، ولها طبقة حماية مصنوعة من السيراميك وهي مقاومة للخدوش والصدمات. كثافة بكسلات: تصل إلى 465 بكسل في البوصة، أما ذروة السطوع تبلغ 1200 شمعة لكل بوصة. سماعات الهاتف: ستيريو. الهاتف يدعم 5G. Face ID: مستشعر التعرف على الوجه ومستشعر بصمة مثبت على زر الطاقة، وذلك من أجل تحقيق أمان أكثر. بطارية: سعة 3750 مللي أمبير وهي من طراز ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 27 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 20 وات. ألوان الهاتف: سوف يتم طرح الهاتف بنفس خيارات الألوان التي أتت مع طراز العام الماضي.

سعر آيفون 14 برو

التأكيد بشأن سعر آيفون 14 برو لم يصدر بعد، لكم من المحتمل أن يصل سعر الهاتف 1000 دولار، أو يزيد لكي يصل إلى 1100 دولار، وهو السعر الذي أعلنت عنه آبل فيما يختص بأسعار هواتف الآيفون الجديدة، لكن من المؤكد أن السعر سوف يستند على أسعار هواتف الآيفون السابقة بشكل رئيسي.