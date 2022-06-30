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عمر شويل - جدة تعد لعبة Call of Duty من أشهر وأفضل الألعاب التي يمكنك لعبها على الهاتف الذكي ، وعندما تم الإعلان عنها للهواتف الذكية ، كان المستخدمون سعداء للغاية ، وسنكتشف كيفية تنزيل Call of Duty Mobile من أجل اليوم من خلال مدونته PC 2021 ، كما هو الحال دائمًا مع جميع الألعاب التي يمكن لعبها على هواتف Android ، يمكنك اللعب على جهاز الكمبيوتر عبر محاكيات Android ، ولكن السؤال الكبير هو ما هو المحاكي الذي ستستخدمه؟

طريقة تنزيل لعبة Call of Duty Mobile للكمبيوتر 2022

في الآونة الأخيرة ، تم تداول مجموعة كبيرة من البرامج التي تحاكي نظام Android على الكمبيوتر ، ولكن في الواقع هناك مجموعة كبيرة من هذه البرامج التي ليست سهلة الاستخدام على الإطلاق وتتطلب الكثير من العمل لتشغيلها ، ولكن اليوم اخترت بالنسبة لك الأفضل على الإطلاق ، هذا هو محاكي حلقة اللعبة.

كل ما عليك فعله هو النقر هنا وسيتم نقلك إلى الموقع الرسمي لمحاكي حلقة اللعبة حيث يمكنك تنزيل اللعبة ، ولكن عملية التنزيل من هنا تتميز بأن جميع عمليات التثبيت ستتم بدونك. أي تدخل ، فقط انقر فوق “تنزيل” في الصورة.

خطوات تنزيل لعبة Call of Duty Mobile للكمبيوتر 2022

بادئ ذي بدء عزيزي القارئ ستفتح ملف التنزيل لتظهر لك واجهة التثبيت لمحاكي حلقة اللعبة تمامًا كما في الصورة ، وستلاحظ عزيزي القارئ أن العملية برمتها تمت دون تدخل منك نعم ، حول عملية تنزيل ملف المحاكي ، يعتمد ذلك على سرعة الإنترنت لديك.

بمجرد الانتهاء من عملية تنزيل المحاكي .

ستلاحظ عزيزي القارئ أن عملية تنزيل اللعبة قد بدأت على الفور وبدون أي تدخل منك ودون القيام بالعديد من الخطوات ، مثل العديد من الألعاب الأخرى ، يتم ذلك عن طريق Game Loop Simulator Route قم بتنزيل إحدى أهم ميزات Call of Duty Mobile للكمبيوتر الشخصي 2021.

بعد اكتمال عملية التنزيل ، ستكون واجهة اللعبة كما في الصورة تمامًا. هنا ، عزيزي القارئ ، انقر فوق خيار “Play Now” وستلاحظ أن بعض الملفات بها مساحة صغيرة للتنزيل السريع.

بعد ذلك ، انقر فوق خيار القبول للموافقة على شروط وأحكام اللعبة ، تمامًا كما في الصورة بالضبط. بعد ذلك ، يمكنك بدء العملية دون أي مشاكل.