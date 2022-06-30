ايفون ١٤ برو max الهاتف المنتظر بتقنيات عالمية متي ينزل في المملكة العربية السعودية

ايفون ١٤ برو max من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص بالوقت الحالي بالأخص عشاق إصدارات شركة أيفون، ومن المتوقع الآن أن يتم الإعلان عن ذلك الجهاز بمنتصف شهر سبتمبر المقبل، ونتوقع أيضًا أنه يسل لجميع الأسواق العربية بعد مرور أسبوع من طرح الجهاز بشكل رسمي، وكان ذلك متوقع من خلال خبراء بذلك المجال لأن جهاز ايفون 13 قد تم طرحه بالعام الماضي بذات الموعد، وسوف ينزل قريبا في الأسواق، أما بالنسبة لسعر أيفون 14 في المملكة العربية السعودية فمن المتوقع أن يكون السعر 5200 ريال سعودي، أما بالنسبة لمصر فمن المتوقع أن يتم طرحه بسعر 25000 جنيه مصري، أما بدولة الإمارات سوف يكون بسعر 4800 درهم إماراتي وهذا طبقًا لتوقعات الخبراء.

أهم مواصفات هاتف ايفون ١٤ برو max

يوجد الكثير من التسربات التي تم الإعلان عنها عن أيفون 14 حيث أنه قد تم الإشارة بأن الهاتف الجديد سوف يأتي بالكثير من التغييرات ومن أهمها الآتي:ـ

الهاتف المنتظر ايفون 14 الجديد طرحه سوف يأتي بشاشة 6,1 إنش كما سوف يكون الهاتف بعرض الهاتف 76.1 ملم وبطول 160 ملم إلى

طرحه سوف يأتي بشاشة 6,1 إنش كما سوف يكون الهاتف بعرض الهاتف 76.1 ملم وبطول 160 ملم إلى جانب أن سمكه يبلغ نحو 7.65 ملم، ووزن الهاتف من المتوقع أن يبلغ 232 جرام.

سوف يأتي الهاتف بشاشة تدعم اللمس الكثير والعديد من المميزات الأخرى.

ويذكر أن الهاتف مقاوم للأتربة والغبار كما أنه مقاوم للماء حتى يصل عمق 6 متر وقد يأتي بنظام الأيزو.

الهاتف يوجد به تقنية التعرف على الوجه وهي فيس أي دي والتي تعمل معالج رسومي.

تبلغ ذاكرة هاتف ايفون 14 نحو 8 جيجا، والذاكرة الخارجية له تبلغ نحو 128 وتصل حتى 512 جيجا.

نحو 8 جيجا، والذاكرة الخارجية له تبلغ نحو 128 وتصل حتى 512 جيجا. لا يوجد به أي منافذ خارجية إضافية للذاكرة.

يوجد به فتحة عدسة بسعة 12 ميجا بيكسل، وتيليفوتو 12 ميجا بيكسل.

مميزات وامكانيات ايفون ١٤ برو max