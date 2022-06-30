'لن تصدق' هذه افضل هواتف 2022 رائدة في العالم .. والمفاجأة في ترتيب هواتف سامسونج .. حدد ما اختيارك؟

علماً أنها ليست مرتبة حسب الأفضلي ومن الطبيعي أن نجد أقوى المواصفات، لذا سوف نتحدث عن أبرز ما يميز كل هاتف كما أننا قمنا باستثناء هواتف الألعاب من هذه القائمة.

قائمة افضل هواتف رائدة 2022

أولا: Galaxy S22 Ultra

تعتبر هواتف عائلة S من سامسونج الواجهة التسويقية الأولى للعملاق الكوري في مجال الهواتف…. هواتف هذه السنة تميزت بشيء جديد، حيث تم دمج عائلة اس مع عائلة نوت المحبوبة من خلال الهاتف الأقوى ضمن السلسلة: اس 22 ألترا… جاء بتصميم وخصائص مقتبسة من هواتف Galaxy Note وفي مقدّمتها القلم الضوئي S-Pen… من حيث المواصفات، يحتوي الهاتف مقومات الهاتف المتكامل، بداية بخامة تصنيع فخمة و شاشة ممتازة مع سرعة تحديث عالية ومتغيرة تصل لـ 120 هيرتز لتوفير البطارية، مع سطوع قياسي يصل لـ 1750 شمعة… بالإضافة إلى كاميرا رائعة رباعية من الخلف بعدسة أساسية 108 ميغابيكسيل مع تطوّر كبير في معالجة الصور ومقاطع الفيديو بفضل قدرات المعالج… وبالحديث عن المعالج، يقدم الهاتف أداءً قويا مع معالج سنابدراجون 8 الجيل الأول… وتم رفع قدرة الشحن السريع لتصبح 45 واط رغم أنها لم ترتق للمنافسين بعد. ومع إضافة الميزة الأهم للانتاجية وهي القلم، يمكن اعتبار S22 Ultra هو الهاتف الذي يقدم حزمة المواصفات الكاملة في هاتف واحد.

سعر الجهاز يبدأ من 1200 دولار…

ثانيا: Oppo Find X5 Pro

بتصميمه المثير وشكله الأنيق ومصنعيته الفريدة، يعتبر هاتف أوبو الرائد هذه السنة رقماً صعباً ومنافساً بارزاً. حيث يأتي بمصنعية ممتازة من السيراميك وحماية زجاج من نوع غوريلا غلاس فيكتوس، بالإضافة إلى تصميم فريد سيجعلك تشعر بانحناءات في كل مكان عند مسك الهاتف… الأداء عالي الجودة مع معالج سنابدراجون 8 الجيل الأول، والشاشة مثيرة بسرعة تحديث 120 هيرتز وقدرة عؤض مليار لون. البطارية جاءت بحجم كبير 5000 ميلي أمبير وتدعم سرعة شحن عالية بقدرة 80 واط تشحن نصف بطارية الهاتف خلال 12 دقيقة فقط! بالإضافة إلى دعم سرعة شحن لاسلكية عالية تبلغ 50 واط. أوبو اهتمت أيضاً بالكاميرات بشكل كبير وزودت الهاتف بشريحة خاصة للكاميرا تعمل على تحسين جودة التصوير وتعزيز معالجة الصور بالذكاء الإصطناعي وتقليل الضوضاء في الإضاءة المنخفضة وتصحيح الألوان وضبط لقطات الفيديو بأفضل طريقة ممكنة. سعر الجهاز يبدأ من 1000 دولار.

ثالثاً: OnePlus 10 Pro

هاتف وان بلاس جاء مشابهاً لهاتف أوبو الرائد من حيث المواصفات. لكن ون بلاس غيرت تصميم شكل الكاميرات الخلفية هذه السنة. وكما نعلم أكثر ما تتميز به هواتف وان بلس هو الأداء السريع السلس، خاصة مع واجهة OxygenOS الخفيفة والأقرب لأندرويد الخام. ويتعزز الأداء عندما نضع بعين الاعتبار معدّل تحديث الشاشة العالي ومعالج سنابدراجون 8 الجيل الأول وسعة الرام العالية. الشاشة تعتبر ممتازة أيضاً بسرعة تحديث عالية 120 هيرتز وقدرة عرض مليار لون وحماية غوريلا غلاس فيكتوس. جاء الهاتف أيضاً بكاميرا محسّنة بمواصفات قوية وتطوّر بأداء معالجة الصور وضبط الألوان، مع قدرة تصوير مقاطع 8K. يبدأ سعر الهاتف من 900 دولار.

رابعاً: Xiaomi 12 Pro

باتت شركة شاومي من رواد المجال في مختلف الفئات السعرية، لا سيما في الفئة الرائدة. هاتفها الرائد الجديد، شاومي 12 برو، جاء بتصميم أنيق وجذاب، مع شاشة ممتازة 6.73 انش بمعدل تحديث 120 هيرتز ومليار لون وسطوع 1500 شمعة. الهاتف يحمل أقوى معالج في السوق لهواتف أندرويد، سنابدراجون 8 الجيل الأول… البطارية حجمها 4600 ميلي أمبير، مع الميزة الأكثر إثارة التي تتمثل بالشحن السريع جدا بقدرة تصل الى 120 واط حيث يمكن شحن الهاتف بالكامل خلال 18 دقيقة فقط! كما لعبت الشركة أيضاً كرت الكاميرات، حيث وضعت ثلاث عدسات بدقة 50 ميغابيكسيل بمستشعر سوني IMX707 للعدسة الأساسية… مع دعم التركيز التلقائي بتقنية ProFocus التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم، ودعم تصوير الفيديو بدقة 8K. سعر الجهاز يبدأ من 1000 دولار.

خامساً: Vivo X80 Pro

قدمت فيفو هذه السنة هاتف X80 برو بمواصفات رائدة مثيرة للإعجاب… وركزت الشركة كثيراً على الكاميرات حيث منحت المستخدمين خيارات ومجالات جديدة وواسعة للتصوير. تعاونت الشركة مع زايس Zeiss ومنحت من خلال الكاميرا الكثير من إمكانيات ووضعيات التصوير مع إمكانية تصوير مقاطع 8K. كما استخدمت الشركة شريحة vivo V1 بلس الجديدة، المخصصة لمعالجة الصور ومقاطع الفيديو لإعطاء نتائج بجودة عالية بالوضع الليلي. من حيث الشاشة، يحتوي الهاتف شاشة بحجم كبير 6.78 انش من نوع AMOLED إصدار LTPO 2، وهي أفضل من الإصدار السابق في توفير استهلاك الطاقة. وتتمتّع بمعدّل تحديث متغير يتراوح بين 1 هيرتز و 120 هيرتز لضمان إعطاء تجربة استخدام سلسة مع الحفاظ على البطارية. من حيث الأداء، جاء الهاتف بمعالج سنابدراجون 8 الجيل الأول، ويحتوي بطارية بحجم 4700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط. سعر الهاتف يبدأ من 900 دولار.

سادساً: Sony Xperia 1 IV

سوني اكسبيريا 1 مارك 4… جديد سوني الرائد الموجه للتصوير الفوتوغرافي والفيديو… جاء الهاتف بلغة تصميم سوني المعتادة: جهاز طويل ونحيف، و خامة تصنيع ممتازة بهيكل غوريلا غلاس فيكتوس. المثير أن سوني اعتمدت التصميم الكلاسيكي للواجهة القائم على حواف نحيفة في الأعلى والأسفل لتجنب استخدام النوتش أو الثقب. الهاتف يعمل بمعالج سنابدراجون 8 الجيل الأول، ويعتبر ضمن الهواتف القليلة التي تدعم تركيب شريحة تخزين خارجية. كما يأتي بشاشة مشبعة الألوان تدعم عرض مليار لون، مقاسها 6.5 انش وجودتها 4K مع معدّل تحديث 120 هيرتز. أما الكاميرات، فقد طوّرتها سوني بالتعاون مع شركة زايس Zeiss. الجديد هنا أن عدسة التيليفوتو تقدم تقريباً بصريًا متغيراً. وعملت سوني على تحسين التثبيت التلقائي في العدسات من خلال تطوير البرمجيات وميزة التعقّب اللحظي للحركة. واستخدمت أيضاً مستشعر RGB IR الذي يعاون الذكاء الاصطناعي لتحسين توازن الألوان في الكاميرا…البطارية جاءت بحجم 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط وهو رقم قليل نسبياً… لكن الخبر الصادم هو سعر الجهاز الذي يبدأ من 1600 دولار!

سابعاً: ZTE Axon 40 Ultra

هاتف الشاشة الكاملة… فاجأت ZTE الجميع هذه السنة من خلال هاتفها الرائد الجديد Axon 40 Ultra… والذي حمل ميزة أثارت الدهشة والإعجاب… حيث يعتبر الهاتف هو الوحيد في القائمة الذي يجسد المعنى الحقيقي للشاشة الكاملة التي لا تحتوي أية ثقوب أو نتوء أو معوّقات عرض المحتوى، ما يجعلها مثالية لمشاهدة المقاطع والأفلام والألعاب. جاءت بحجم كبير يبلغ 6.8 انش وسرعة تحديث 120 هيرتز وقدرة عرض مليار لون وسطوع يصل لـ 1500 شمعة. الشركة أيضاً لم تقصر في وضع أفضل المواصفات في الهاتف من معالج رائد سنابدراجون 8 الجيل الأول، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغابيكسيل تستطيع تصوير مقاطع 8K وبطارية كبيرة بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم سرعة شحن 65 واط. سعر الهاتف يبدأ من 800 دولار، ويعتبر ضمن الأفضل في القائمة عندما نقارنه بالمواصفات.

ثامناً: Honor Magic 4 Ultimate

اعتمدت شركة اونر وصف Ultimate لتعبر عن مواصفات هاتفها الرائد… الهاتف يعتبر نسخة من هاتف اونر ماجيك 4 برو مع تطويرات في بعض الجوانب، وبالأخص الكاميرا… وبالفعل وضعت الشركة أقصى المواصفات الممكنة في الهاتف. بدءاً من خامة التصنيع المكوّنة من ظهر سيراميكي وإطار معدني، وشاشة عملاقة 6.81 انش تدعم معدّل تحديث 120 هيرتز وتعرض مليار لون. الأداء قوي كذلك مع أقوى معالجات كوالكوم و12 جيجابايت من ذاكرة الرام. وعملت اونر كثيراً على الكاميرات حيث وضعت 4 كاميرات خلفية بدقة عالية من ضمنها عدسة جديدة مخصصة للنطاق اللوني، مع دمج إمكانيات متطوّرة لمعالجة الصور بالذكاء الاصطناعي…. حصل الهاتف على المركز الأول في تصنيف DxOMark لتقييم الكاميرا.. البطارية جاءت بحجم 4600 ميلي أمبير، تدعم الشحن عالي السرعة بقدرة 100 واط، وسعر الهاتف يبدأ من 1260 دولار. لكن الهاتف لم يتوفر عالمياً لحد اللحظة، عكس شقيقه Magic 4 Pro الذي أصبح متاحاً عالمياً بما في ذلك الأسواق العربية

تاسعاً: Realme GT2 Pro

دخلت ريلمي قائمتنا لهذه السنة مع هاتف مثير من حيث السعر مقابل المواصفات… هاتف GT2 Pro يقدّم مواصفات رائدة بسعر أقل بكثير عن باقي المنافسين بالقائمة… ورغم ذلك لا يعتبر الهاتف مقصّراً، فهو يأتي بتصميم فخم بمصنعية تحاكي ملمس الورق… وهناك شاشة ممتازة توازي ما قدّمته الشركات الأخرى من حيث سرعة التحديث ودعم مليار لون والسطوع العالي وتقنية توفير الطاقة في لوحات OLED الجديدة، بالإضافة لحماية غوريلا غلاس فيكتوس. من حيث الأداء هناك معالج كوالكوم الأقوى سنابدراجون 8 الجيل الأول، والكاميرات ثلاثية لكن بدون عدسة تيليفوتو، حيث حلّت مكانها عدسة مجهرية ميكروسكوبية لتقريب الأشياء 40 مرة. أما البطارية، سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط. هذه المواصفات كلها جاءت بسعر مثير حيث يبدأ سعر الهاتف من 615 دولار، ما يجعله أرخص هاتف رائد في قائمتنا…

عاشراً وأخيراً: +Honor 70 Pro

أحدث هواتف اونر الرائدة، يمكن تصنيفه ضمن الفئة المتوسطة العليا… يتميز بتصميم جميل وأنيق وشاشة كبيرة 6.78 انش.بسرعة تحديث 120 هيرتز وتعرض مليار لون. المعالج هنا هو Dimensity 9000 الرائد من ميدياتك، وهو مصنّع بمعمارية 4 نانومتر وقدّم أداءً قوياً قارع من خلاله معالج كوالكوم الرائد. يحتوي الهاتف ثلاث كاميرات خلفية تقدّم أداءً جيداً، لكنها بالطبع ليست الأفضل… تستخدم الكاميرات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور ومقاطع الفيديو وتعزيز التركيز التلقائي كما في باقي الهواتف الرائدة. البطارية جاءت بحجم 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط ما يسمح بشحن الهاتف 60% خلال 15 دقيقة. سعر الهاتف يبدأ من 650 دولار، ويعتبر منافساً قوياً إذا قارنا المواصفات بالسعر.