مميزات تحديث هاتف iphone 14 pro max 2022 الرسمي ومواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد

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مميزات تحديث هاتف iphone 14 pro max 2022 الرسمي، بعد أن أنتشر الكثير من الشائعات حول هاتف ايفزن 14 برو ماكس ، يقترب خط إصدار هاتف iPhone 14 بسرعة في الأسواق ، ومن بين الهواتف الأربعة المشاع ، من المتوقع أن يكون iPhone 14 Pro Max هو الأفضل والأغلى والأكثر إثارة للجدل.
مميزات تحديث هاتف iphone 14 pro max 2022 الرسمي
تصميم iPhone 14 Pro Max
قد لا يبدو iPhone 14 Pro Max مثل أي جهاز iPhone سابق ، حيث يقال إن شركة Apple تتخلص من مجموعه السلبيات التي كانت توجد في الإصدارات السابقة . لقد سمعنا ذلك من عدد من المصادر ، يرجع تاريخ أقربها إلى شهر (سبتمبر) ،حيث تشير مجموعه الصور المسربة لهاتف ايفون 14 برو ماكس ، إلى وجود فتحة صغيرة للكاميرا بدلاً من الشق ، مثل الكثير من هواتف Android ،هناك أيضًا نتوء أقل بكثير من الكاميرا الخلفية هنا ، حيث يبدو أن الهاتف أصبح أكثر سمكًا لتحقيق ذلك.ويضيف المصدر أن الإطار مصنوع على ما يبدو من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ – وهو شيء سمعناه أكثر من مرة.
يأتي هذا التسريب الأصلي من Jon Prosser ، لكن عددًا من المسربين البارزين الآخرين مثل Ming-Chi Kuo و Mark Gurman قالوا منذ ذلك الحين أيضًا أن iPhone 14 Pro Max لن يكون لديه درجةى، ومع ذلك فإن بعض التفاصيل الواردة في العرض الآن وكأنها قد تكون خاطئة ، فبدلاً من مجرد قطع كاميرا واحدة ، يقترح عدد من المصادر الآن أن جهاز iPhone 14 Pro Max سيحتوي على اثنين – ثقب صغير واحد وأكبر على شكل حبة بجانبه. يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يبدو هذا في مخطط مسرب وفي CAD (تصميم بمساعدة الكمبيوتر) تم تسريبه .
مواصفات جوال iPhone 14 pro max
- بطارية iPhone 14 Pro Max:
وفقًا لمصدر واحد ، يمكن أن يحتوي جهاز iPhone 14 Pro Max على بطارية أكبر من سابقتها. هذا ادعاء واعد ، حيث يتمتع iPhone 13 Pro Max بالفعل بعمر بطارية ممتاز.
- ومع ذلك ، فقد سمعنا في مكان آخر – من مصدر أكثر شكًا – أن بطاريته يمكن أن تكون ذات سعة أقل قليلاً عند 4323 مللي أمبير في الساعة – وهذا أقل من 4352 مللي أمبير في iPhone 13 Pro Max.
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