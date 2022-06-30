نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung M33 مميزات وعيوب هاتف سامسونج الجديد | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Samsung M33 فرد جديد ومميز ينضم إلي عائلة شركة سامسونج للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. حيث مؤخراً ومنذ فترة قصيرة أعلنت شركة Samsung عن إطلاق الإصدار الجديد من أحدث هواتفها ضمن سلسلة الهواتف الاقتصادية وبالأخص عائلة الـM من هواتفها. فقدمت الشركة هاتف Samsung M33 الجديد ، والذي يقدم مجموعة جيدة من المواصفات والمميزات الداخلية. فالهاتف متوفر بدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، مع معالج من شركة سامسونج. كما يأتي أيضاً ببطارية ممتازة 5000 مللي أمبير مع سرعة شحن 25 وات. لكن شاشة الهاتف تعد من نقاط الضعف فتأتي من نوع TFT وليست AMOLED كهواتف الشركة الأخري من نفس الفئة. والجدير بالذكر أن الشركة قد قدمت أيضاً هواتف أخري هذا العام والتي تنافس بقوة في أسواق الهواتف الذكية حول العالم مثل : Samsung M52 و Samsung M53. وفيما يلي نستعرض معكم باقي مواصفات وسعر موبايل Samsung M33 الجديد. مواصفات هاتف Samsung M33 : ‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 198 جراماً.‌

يأتي الهاتف مع خامات ظهر مصنوعة من البلاستيك بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر بدعم شبكات الجيل الخامس 5G للإتصال.‌

، تتوفر بدعم شبكات الجيل الخامس 5G للإتصال.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة حتي 1 تيرا بايت ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

وكعادة الشركة في تلك الفئة السعرية من الهواتف ، لم تعلن بشكل رسمي عن أية مقاومة للهاتف ضد الغبار أو الماء.‌

كذلك يتوفر الهاتف مع شاشة من نوع TFT LCD مع حجم 6.6 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل.‌

مع حجم 6.6 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة مع دقة 1080×2408 بكسل.‌ بالإضافة إلي معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 400 بكسل لكل إنش.‌

كما تأتي شاشة الهاتف مع أبعاد العرض المعتاد عليها 20:9 ، والتي توفر الاستمتاع بتجربة مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

أيضاً تأتي الشاشة مع معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليعطي الشاشة سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل في التطبيقات.‌

شاشة الهاتف كذلك تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، والتي توفر للشاشة بعض الحماية من الخدش أو الكسر.‌

، والتي توفر للشاشة بعض الحماية من الخدش أو الكسر.‌ الهاتف أيضاً يتوفر مع أحدث إصدار لواجهة مستخدم سامسونج الخاصة والمميزة One UI 4.1 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 12 .‌

، والتي تأتي مع نظام تشغيل .‌ كما يأتي الهاتف مع معالج ثماني النواة خاص بشركة سامسونج وهو Exynos 1280 ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 5 نانو متر.‌

، والذي يأتي مع دقة تصنيع 5 نانو متر.‌ يحتوي المعالج علي ثمانية أنوية : النواتين الأقوي تتوفر من نوع Cortex-A78 ، مع تردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري متبقية تتوفر بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز ، ومن نوع Cortex-A55.‌

أما عن معالج الرسوميات : فالهاتف يأتي مع معالج من شركة ARM ويتوفر من نوع Mali-G68 .‌

ويتوفر من نوع .‌ كما يتوفر من الهاتف نسخة واحدة فقط من سعة التخزين المتاحة وتأتي كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

بالإضافة إلي دعم إصدار جديد لذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2 ، لتوفير سرعة أكبر في قراءة وعرض البيانات. كاميرا هاتف Samsung M33 : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية تتوفر بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD فقط.‌

فقط.‌ كما يوجد في ظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تأتي أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.‌

أيضاً مع وجود كاميرا ثانية للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 123°.‌

بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 123°.‌ أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي للعمق وتحسين تصوير البورترية وتتوفر بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

وأخيراً كاميرا رابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً ، وتستخدم في التصوير الماكرو.

يوجد أسفل مربع الكاميرات فلاش من نوع ليد ، مع دعم الكاميرات لخاصية HDR و Panorama.

و كما أن الهاتف متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

وأيضاً التصوير بدقة 1080 بكسل مع جودة FHD وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌هاتف Samsung M33 يأتي مع سماعات خارجية Mono speakers وليست ستيريو ، إلا أنها تقدم تجربة صوتية مقبولة.‌

يأتي مع سماعات خارجية وليست ستيريو ، إلا أنها تقدم تجربة صوتية مقبولة.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف موجودة في جانب الهاتف مع زر الباور ، بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه. كما يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف كذلك علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-Ion ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

مللي أمبير من نوع ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌ بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

كذلك مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً : الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات للألوان المتاحة وهم كالتالي : الأزرق ، البني ، والأخضر. سعر هاتف Samsung M33 : ‌313 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 5880 جنية مصري. عمر شويل - جدة Samsung M33 مميزات وعيوب هاتف سامسونج الجديد | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

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