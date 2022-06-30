نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لعب ايلدن رينج عربي Elden Ring دليل المبتدئين نصائح يجب معرفتها قبل لعب elder ring القتالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دليل المبتدئين ELDEN RING: نصائح يجب معرفتها قبل لعب اللعبة. إذا كنت تتساءل عن طريقة لعب ايلدن رينج عربي Elden Ring ، وما الذي يجب عليك فعله أولاً عند بدء اللعبة ، أو ما يجب أن تعرفه حتى من قبل ، فإن دليل المبتدئين هذا يناسبك! سيساعدك هذا ويوضح لك كيفية البدء مع Elden Ring.

بغض النظر عما إذا كنت مبتدئًا أو لديك خبرة في لعب ألعاب أخرى تم تطويرها بواسطة برامج مثل Dark Souls ، يحتوي هذا الدليل على نصائح وحيل أساسية لنظام القتال يجب أن تعرفها قبل اللعب حتى تحصل على أقصى استفادة من اللعبة!

طريقة لعب ايلدن رينج عربي Elden Ring دليل المبتدئين

يغطي هذا الدليل شرح لكل منصة يتوفر عليها ELDEN RING: PS5 و PS4 و Xbox Series X / S و Xbox One. لكي يتمكن جميع محبي elder ring القتالية وفي الفقرات القادمة سوف نقدم لكم كافة خصائص و إعدادات لعبة الدن رينج التي تمكنك من بدء اللعبة حتي ولو كنت مبتدئ في هذه الألعاب الحماسية والمليئة بالمغامرات الشرسة وهذا هو ملخص ما سنقدمه في الفقرات التالية لكي نساعدك علي الخوض والبدء في قتال ELDEN RING علي أي منصة من المذكورين اعلي الفقرة

ملخص:

واجهة اللعبة إعدادات تحكم بيئة اللعبة الإجراءات الأساسية أعداء القتال: أساسيات الهجوم / الدفاع دليل متقدم: الهجمات الخاصة

واجهة اللعبة Elden Ring

عند ضبط إعداد شاشة HUD على تلقائي ، سيتم إخفاء HUD تلقائيًا ، باستثناء البوصلة. اضغط على زر [△ / Y] لعرض شاشة العرض والتحقق منها مؤقتًا.

مقياس HP Gauge: الحالي (قوة الحياة) يتناقص كلما تعرضت للضرر ، وتموت عندما تصل إلى 0 يمكن لـ HP أن تتجدد من خلال الراحة في موقع نعمة ، أو باستخدام دورق الدموع القرمزي ، أو قراءة التعويذات.

مقياس FP Gauge: القدرة على الاستمرار في التركيز من أجل استخدام المهارات والشعوذة. يتناقص كلما استخدمت المهارات والشعوذة ، ويصبح غير فعال عندما يصل إلى الصفر. يمكن أن تتجدد FP عن طريق الراحة في مكان نعمة أو باستخدام قارورة من دموع السيراميك.

مقياس القدرة على التحمل Stamina Gauge: هذه هي قدرتك على التحمل الحالية. عندما تصل إلى الصفر ، لن تكون قادرًا على تنفيذ أي إجراءات أخرى تستهلك القدرة على التحمل. تتجدد Stamina تلقائيًا مع مرور الوقت. لا يتم استهلاك القدرة على التحمل أثناء التواجد في حالة غير قتالية.

أيقونات الحالة Status Icons: عندما يكون هناك تأثير خاص نشط ، مثل تعزيز القدرة ، سيتم عرض أيقونة الحالة المقابلة.

بوصلة Compass: يعرض الاتجاه. سيتم أيضًا عرض موقع الأحرف الرونية التي تم إسقاطها عند الموت والمعالم

العدو Enemy HP: قوة الحياة للعدو.

قفل على ماركر Lock-on Marker: اضغط على زر [R3 / R] للقفل على عدو قريب كهدف. يمكنك تغيير الأهداف باستخدام العصا اليمنى.

المهارات المتاحة حالياCurrently Available Skills: يعرض هذا المهارات المتاحة حاليًا.

فتحة المعدات Equipment Slot: سيتم عرض أيقونة السلاح أو الشعوذة أو العنصر المجهز حاليًا.

الشعوذة المختارة حاليا Currently Selected Sorcery: هذا هو السحر المختار حاليا. لا يمكن استخدامه إلا إذا تم تجهيز محفز.

سلاح اليد اليسرى المحدد حاليًا Currently Selected Left-Hand Weapon: هذا هو السلاح المجهز حاليًا باليد اليسرى.

العنصر المحدد حاليًا Currently Selected Item : هذا هو العنصر المحدد حاليًا والعنصر التالي الذي سيتم عرضه.

السلاح الأيمن المختار حاليًا Currently Selected Right-Hand Weapon: هذا هو السلاح المجهز حاليًا باليد اليمنى.

حوار العمل Action Dialog: سيتم عرض الإجراء المقابل هنا. يشير إلى المدة التي ستستغرقها للتغيير من وإلى حالة غير طبيعية. يمكن العثور على قائمة بالحالات غير الطبيعية أدناه

مقياس حالة اللاعب في ايلدن رينج elder ring

السم : إذا كنت في حالة تسمم ، فسوف تتعرض لضرر مستمر.

: إذا كنت في حالة تسمم ، فسوف تتعرض لضرر مستمر. تعفن أحمر : إذا كنت في حالة تعفن أحمر ، فسوف تتعرض لضرر مستمر.

: إذا كنت في حالة تعفن أحمر ، فسوف تتعرض لضرر مستمر. النزف : إذا كنت تعاني من نزيف ، فستتسبب في قدر كبير من الضرر بالنسبة إلى الحد الأقصى من نقاط الصحة لديك.

: إذا كنت تعاني من نزيف ، فستتسبب في قدر كبير من الضرر بالنسبة إلى الحد الأقصى من نقاط الصحة لديك. قضمة الصقيع : إذا كنت في حالة من قضمة الصقيع ، فسوف تتعرض للضرر وتصبح لدغة الصقيع لفترة من الوقت. أثناء قضم الصقيع ، ستتعرض لضرر متزايد من مصادر أخرى.

: إذا كنت في حالة من قضمة الصقيع ، فسوف تتعرض للضرر وتصبح لدغة الصقيع لفترة من الوقت. أثناء قضم الصقيع ، ستتعرض لضرر متزايد من مصادر أخرى. النوم : إذا كنت في حالة نوم ، فسوف تشعر بالنعاس. الشخصيات الأضعف ستغفو تمامًا.

: إذا كنت في حالة نوم ، فسوف تشعر بالنعاس. الشخصيات الأضعف ستغفو تمامًا. الجنون : إذا كنت في حالة جنون ، فسوف تصاب بالجنون وتفقد قدرًا كبيرًا من HP و FP.

: إذا كنت في حالة جنون ، فسوف تصاب بالجنون وتفقد قدرًا كبيرًا من HP و FP. الموت: إذا كنت في حالة موت ، فسوف تصدم على الفور.

الرونية الممسوسة Possessed Runes:عدد الأحرف الرونية التي لديك حاليًا.

إعدادات تحكم ايلدن رينج عربي 2022 elder ring

يمكنك التحقق من طريقة عملها وتغييرها من خلال الانتقال إلى [القائمة] ← [النظام] ← [إعدادات جهاز التحكم].

عندما تكون شخصية اللاعب تحت السيطرة When the Player Character Is in Control

←: تبديل التسلح الأيسر

→: تبديل التسلح الأيمن

↑: تبديل السحر / السحر

↓: تبديل العنصر

[⭘ / ب]: Backstep / Dodge Roll / Dash

[✖ / A]: قفزة

[△ / Y]: إجراء حدث (فحص ، فتح ، إلخ.)

(اضغط باستمرار على △ / Y + L1 / LB أو L2 / LT) قم بالتبديل بين الأسلحة ذات اليد الواحدة والأذرع اليسرى

(اضغط باستمرار على △ / Y + R1 / RB أو R2 / RT) قم بالتبديل بين ذراع اليد اليمنى وذراع اليد اليمنى

[☐ / X]: استخدم العنصر

العصا اليسرى: الحركة

العصا اليمنى: حرك الكاميرا / تغيير الهدف

[L3 / L]: الجثم / الوقوف

[R3 / R]: إعادة ضبط الكاميرا / قفل التشغيل / إزالة الهدف

[L1 / LB]: الحرس (LH Armament)

[L2 / LT]: مهارة

[R1 / RB]: هجوم (RH & التسلح باليد)

[R2 / RT]: هجوم قوي (RH & 2H Armament)

اضغط مع الاستمرار: هجوم الشحن

الخيار: القائمة الرئيسية

زر لوحة اللمس / تغيير العرض: الخريطة ايلدن رينج ماب

التحكم في elden ring ps4 بلاي ستيشن 4 و بلاي ستيشن 5

التحكم في Xbox One and Xbox Series X elder ring

عند الركوب When Riding داخل لعب ايلدن رينج القتاليه

←: تبديل التسلح الأيسر

→: تبديل التسلح الأيمن

↑: تبديل السحر / السحر

↓: تبديل العنصر

[⭘ / ب]: Backstep / Dodge Roll / Dash

[✖ / A]: قفزة

[△ / Y]: إجراء حدث (فحص ، فتح ، إلخ.)

(اضغط باستمرار على △ / Y + L1 / LB أو L2 / LT) قم بالتبديل بين الأسلحة ذات اليد الواحدة والأذرع اليسرى

(اضغط باستمرار على △ / Y + R1 / RB أو R2 / RT) قم بالتبديل بين ذراع اليد اليمنى وذراع اليد اليمنى

[☐ / X]: استخدم العنصر

العصا اليسرى: الحركة

العصا اليمنى: حرك الكاميرا / تغيير الهدف

[L3 / L]: الجثم / الوقوف

[R3 / R]: إعادة ضبط الكاميرا / قفل التشغيل / إزالة الهدف

[L1 / LB]: الحرس (LH Armament)

[L2 / LT]: مهارة

[R1 / RB]: هجوم (RH & التسلح باليد)

[R2 / RT]: هجوم قوي (RH & 2H Armament)

اضغط مع الاستمرار: هجوم الشحن

الخيار: القائمة الرئيسية

زر لوحة اللمس / تغيير العرض: الخريطة ايلدن رينج ماب

بيئة اللعبة لعبة ايلدن رينج 2022 ELDEN RING

الرونية: يمكن الحصول على الأحرف الرونية من خلال هزيمة الأعداء أو استخدام العناصر. تُستخدم الأحرف الرونية لرفع مستوى شخصيتك ، وشراء العناصر ، وتقوية الأسلحة والدروع.

موقع النعمة: في هذا العالم توجد نقاط راحة تسمى مواقع النعمة

الراحة في موقع النعمة سوف تستعيد HP و FP وتعالج أي أمراض متعلقة بالحالة. سيعمل أيضًا على إعادة ملء جميع القوارير المقدسة الخاصة بك. سيتم إحياء معظم الأعداء الذين هزمتهم عندما تستريح في موقع نعمة.

كيفية استخدام موقع النعمة ايلدن رينج ماب

اقترب من موقع النعمة واضغط على زر [△ / Y] لتنشيطه.

من هنا ، سيؤدي الضغط على زر [△ / Y] إلى إظهار القائمة والسماح لك بالراحة.

مواقع النعمة التي لم تصل إليها بعد تبعث أشعة ضوئية.

اقترب من موقع النعمة واضغط على زر [△ / Y] لتنشيطه. من هنا ، سيؤدي الضغط على زر [△ / Y] إلى إظهار القائمة والسماح لك بالراحة. مواقع النعمة التي لم تصل إليها بعد تبعث أشعة ضوئية. موقع قائمة النعمة

موقع قائمة النعمة متاح أثناء الراحة.

ستتغير الاختيارات المتاحة مع تقدم القصة.

موقع قائمة النعمة متاح أثناء الراحة. ستتغير الاختيارات المتاحة مع تقدم القصة. تمرير الوقت: حرك الوقت إلى الأمام في اللعبة

رفع المستوى: حسّن إحصاءات شخصيتك

إضافة شحنة إلى القارورة: قم بزيادة عدد المرات التي يمكنك فيها استخدام القارورة

زيادة الكمية التي يتم تجديدها بواسطة القوارير: تحسين التأثير التصالحي للقارورة

توزيع رسوم القارورة: قم بتخصيص عدد الشحنات للقوارير المقدسة الخاصة بك

حفظ التعويذة: جهز السحر الذي تعلمته في فتحات الذاكرة لاستخدامه في اللعبة. يعتمد عدد الفتحات المتاحة على حالة شخصيتك

Mix Wondrous Physick: امزج دموع الكريستال المكتسبة لتخصيص تأثيرات Flask of Wondrous Physick

فرز الصندوق: قم بتخزين العناصر أو إزالتها من الصندوق

سيتم حفظ مواقع النعمة التي اكتشفتها بالفعل على الخريطة ايلدن رينج ماب. حدد موقع النعمة الذي تريد السفر إليه علىخريطة إيلدن رينج

، وسوف تنتقل إلى هذا الموقع. لا يمكنك السفر أثناء وجودك في بعض الأبراج المحصنة.

هدى النعمة Guidance of Grace

يعطي الضوء المنبعث من بعض مواقع النعمة تلميحًا إلى المكان الذي قد ترغب في الذهاب إليه بعد ذلك. يمكن أيضًا العثور على إرشادات النعمة في قائمة الخريطة ايلدن رينج ماب.

الإستدعاء Summoning في الند رينج

عندما يكون نصب إعادة الميلاد قريبًا وتظهر أيقونة النصب التذكاري على الجانب الأيسر من الشاشة ، يمكنك استخدام الرماد لاستدعاء روح.

ستغادر الروح المستدعاة عندما يصل HP إلى الصفر ، أو عند هزيمة رئيس ، أو عندما تتحرك الروح لمسافة معينة بعيدًا عن النصب التذكاري ، أو عندما يتم استخدام نفس الرماد مرة أخرى.

يمكن استدعاء نوع واحد فقط من الأرواح في كل مرة ، ولا يمكن استدعاء الأرواح أثناء اللعب الجماعي.

حصص ماريكا Stakes of Marika

عند موتك ، ستُحيي في آخر موقع نعمة ترتاح فيه ومع ذلك ، إذا ماتت بالقرب من Stake of Marika ، فيمكنك اختيار الإحياء هناك بدلاً من ذلك.

يمكنك تأكيد ما إذا كنت في منطقة تأثير حصة Marika من خلال التحقق من ظهور رمز الحالة (رمز القوس والسهم).

طيفية ستيد

استخدم صافرة Spectral Steed لاستدعاء فرس طيفي للركوب. إذا مات الفرس الطيفي ، فيمكن استدعاؤه مرة أخرى ، لكنه سيستهلك دورق من الدموع القرمزية.

خريطة



يمكنك رؤية موقعك الحالي والتضاريس والمباني والمعلومات الأخرى. يمكن وضع العلامات والمعالم على الخريطة. يمكنك أيضًا الانتقال إلى موقع النعمة الذي اكتشفته من قائمة الخريطة. لا يمكنك فتح الخريطة عندما تشارك في معركة.

تلسكوب Birdseye

استخدم تلسكوبات عين الطائر في كل منطقة لرؤية المسافة مثل الطيور والحصول على رؤية أفضل لوجهتك ..

الموت

تموت شخصية عندما تصل نقاط صحتها إلى الصفر. عندما تموت ، سيتم إسقاط جميع الأحرف الرونية التي تحملها. يمكنك استعادتها من خلال العودة إلى مكان وفاتك. إذا ماتت مرة أخرى قبل استعادتها ، فسوف تضيع.

الحركات الأساسية Basic Actions في لعبة Elden Ring

الحركة Movement

امشي بسرعة

يتحرك اللاعب في الاتجاه الذي تميل فيه العصا اليسرى. قم بإمالتها قليلاً للمشي ، أو قم بإمالتها بالكامل للجري.

يتحرك اللاعب في الاتجاه الذي تميل فيه العصا اليسرى. قم بإمالتها قليلاً للمشي ، أو قم بإمالتها بالكامل للجري. اندفاع

استمر في الضغط على الزر [⭘ / B] وقم بإمالة العصا اليسرى للاندفاعة. هذا يستهلك مقياس القدرة على التحمل. الضغط على زر [R1 / RB] أثناء الاندفاع سيحوله إلى هجوم اندفاعي.

استمر في الضغط على الزر [⭘ / B] وقم بإمالة العصا اليسرى للاندفاعة. هذا يستهلك مقياس القدرة على التحمل. الالتفاف

إذا ضغطت على الزر [⭘ / B] أثناء إمالة العصا اليسرى ، فسوف يتدحرج اللاعب في هذا الاتجاه. التدحرج مفيد أيضًا عندما تريد تجنب هجمات العدو.

إذا ضغطت على الزر [⭘ / B] أثناء إمالة العصا اليسرى ، فسوف يتدحرج اللاعب في هذا الاتجاه. القفز

اضغط على زر [✖ / A] للقفز. إذا قفزت أثناء الاندفاع ، يمكنك القفز لمسافة أبعد.

اضغط على زر [✖ / A] للقفز. إذا قفزت أثناء الاندفاع ، يمكنك القفز لمسافة أبعد. خطوة للخلف

سيؤدي الضغط على الزر [⭘ / B] بينما تكون العصا اليسرى محايدة إلى التراجع سريعًا. الضغط على زر [R1] بعد التراجع سيحوله إلى هجوم اندفاعي.

سيؤدي الضغط على الزر [⭘ / B] بينما تكون العصا اليسرى محايدة إلى التراجع سريعًا. الضغط على زر [R1] بعد التراجع سيحوله إلى هجوم اندفاعي. انحنى

اضغط على زر [L3 / L] للانحناء والاختباء. يكون أكثر فاعلية إذا كنت تنحني على العشب. عندما يكون عدوك غير مدرك ، فإن هجومك الأول سيسبب المزيد من الضرر.

اضغط على زر [L3 / L] للانحناء والاختباء. يكون أكثر فاعلية إذا كنت تنحني على العشب. عندما يكون عدوك غير مدرك ، فإن هجومك الأول سيسبب المزيد من الضرر. تسلق السلالم

اقترب من سلم واضغط على زر [△ / Y] للحصول عليه واستخدم العصا اليسرى للانتقال لأعلى أو لأسفل. الضغط على زر [⭘ / B] أثناء الصعود أو الهبوط سيسمح لك بالصعود / النزول بسرعة ، والضغط على الزر [⭘ / B] مرتين بسرعة سيجعلك تترك السلم وتسقط.

أعداء القتال: أساسيات الهجوم / الدفاع في طريقة لعب ايلدن رينج Elden Ring

عندما تواجه عدوًا في اللعبة ، سيهاجمك العدو.

القفل على الأهداف

الضغط على زر [R3 / R] سيقفل الهدف على عدو قريب. أثناء قفل الهدف ، يمكنك تغيير الأهداف باستخدام العصا اليمنى. عندما يتم قفل الهدف ، سيظل الهدف دائمًا أمامك.

الضغط على زر [R3 / R] سيقفل الهدف على عدو قريب. أثناء قفل الهدف ، يمكنك تغيير الأهداف باستخدام العصا اليمنى. عندما يتم قفل الهدف ، سيظل الهدف دائمًا أمامك. عمل سلاح اليد اليمنى: اضغط على الأزرار [R1 / RB] / [R2 / RT] للهجوم بالسلاح المجهز بيدك اليمنى.

عمل سلاح اليد اليسرى: اضغط على الأزرار [L1 / LB] / [L2 / LT] للهجوم بالسلاح المجهز بيدك اليسرى. يمكنك تجهيز درع بيدك اليسرى والضغط على [L1 / LB] للحماية به.

يمكنك أيضًا استخدام مهارة سلاحك عن طريق الضغط على الزر [L2 / LT] عندما يكون السلاح بيدين أو يتم تجهيز درع بمهارة.

يمكنك أيضًا استخدام مهارة سلاحك عن طريق الضغط على الزر [L2 / LT] عندما يكون السلاح بيدين أو يتم تجهيز درع بمهارة. التبديل بين اليد الواحدة واليدين

أثناء الضغط باستمرار على الزر [/ Y] ، اضغط على الأزرار [R1 / RB] / [R2 / RT] لتبديل سلاح اليد اليمنى وأزرار [L1 / LB] / [L2 / LT] للتبديل إلى اليسار – يد السلاح لليدين. إذا كنت تحمل السلاح بكلتا يديك ، فلن تكون قادرًا على استخدام السلاح الذي كنت تحمله في اليد الأخرى ، لكن الهجوم سيكون أقوى وسيكون من الأسهل كسر حارس الخصم.

استخدم مهاراتك في الدن رينج القتاليه

اضغط على [L2 / LT] أثناء حمل سلاح بيدين لتفعيل مجموعة المهارات لهذا السلاح.

اعتمادًا على المهارة ، يمكنك تنفيذ العديد من الهجمات المشتقة عن طريق الضغط على الأزرار [R1 / RB] / [R2 / RT] / [L2 / LT] أيضًا.

إذا كانت يدك اليسرى فارغة (أو إذا تم تجهيز أسلحة خاصة معينة) ، فقد لا تحتاج إلى التبديل إلى قبضة اليدين لتفعيل مهارة السلاح في يدك اليمنى.

يتم استهلاك جزء من مقياس FP في كل مرة يتم فيها استخدام مهارة. عندما يصل مقياس FP إلى الصفر ، لا يمكنك استخدام أي مهارات أخرى.

يمكن تغيير المهارات عن طريق تغيير الرماد. يتم تحديد نوع الرماد الذي يمكنك حمله حسب نوع السلاح.

باري Parry

جهز درعًا بيدك اليسرى بمهارة الباري واضغط على الزر [L2 / LT] لصد هجمات الاشتباك مع العدو. يمكنك إنشاء فرص إصابة حاسمة بالتفادي من العدو. لن ينكسر موقف بعض الأعداء ببغاء واحد.

الخيارات الظرفية Situational Options

معدات التحويل

يمكنك استخدام قائمة المعدات لتبديل المعدات. استخدم مفتاح ← لتغيير التسلح الأيسر ، ومفتاح ← لتغيير التسلح الأيمن ، ومفتاح لتغيير السحر / التعويذة ، والمفتاح لتبديل العناصر. ستنتقل العناصر (أو السحر) إلى الفتحة الأولى بالضغط باستمرار على زر الاتجاه ↑ (أو ↓).

يمكنك استخدام قائمة المعدات لتبديل المعدات. استخدم مفتاح ← لتغيير التسلح الأيسر ، ومفتاح ← لتغيير التسلح الأيمن ، ومفتاح لتغيير السحر / التعويذة ، والمفتاح لتبديل العناصر. ستنتقل العناصر (أو السحر) إلى الفتحة الأولى بالضغط باستمرار على زر الاتجاه ↑ (أو ↓). باستخدام العناصر: اضغط على زر [☐ / X] لاستخدام عنصر مجهز.

دليل متقدم: الهجمات الخاصة للقتال باحترافية في طريقة لعب ايلدن رينج Elden Ring

الهجمات الخاصة

هجمات القفز: أثناء القفز ، اضغط على [R1 / RB] / [R2 / RT] لتنفيذ هجوم القفز. يمكن أن يكسر هجوم القفز بسهولة موقف العدو ، ويمكنك أيضًا التصويب لإسقاط العدو المركب.

هجوم هبوط: أثناء السقوط ، اضغط على [R1 / RB] / [R2 / RT] لمهاجمة الأعداء من الأعلى.

هجوم السلم: أثناء صعود السلم أو نزوله ، اضغط على [R1 / RB] لمهاجمة الأعداء الموجودين فوقك ، و [R2 / RT] لمهاجمة الأعداء أسفلك.

كاونتر الحرس: سيؤدي الضغط على زر [R2 / RT] فورًا بعد الحماية من هجوم العدو إلى إنشاء هجوم مضاد للحراسة يمكنه بسهولة كسر موقف العدو.

هجوم بسيفين: الضغط على زر [L1 / LB] عندما تكون كلتا اليدين مجهزين بسلاح من نفس الفئة سيؤدي إلى هجوم خاص.

ضربة حرجة

الضربة الحاسمة هي الهجوم الذي يتسبب في أضرار جسيمة للعدو. الضغط على زر [R1 / RB] بعد صد العدو أو خلف عدو أو ضد عدو سقط سوف يتسبب في إصابة خطيرة. لا يمكن صد بعض الأعداء ، ولا يمكن ضرب بعض الأعداء بضربة حاسمة حتى لو كنت وراءهم.

استخدام السحر والتعاويذ

إذا كنت تريد استخدام السحر أو التعويذات ، فأنت بحاجة إلى تجهيز المحفز المقابل (طاقم أو ختم). ستحتاج أيضًا إلى FP لاستخدامها. بعد تحديد السحر أو التعويذة التي تريد استخدامها بالضغط على مفتاح ، اضغط على الزر [R1 / RB] (مجهز باليد اليمنى) أو زر [L1 / LB] (مجهز باليد اليسرى) لاستخدامه.

ذاكرة السحر / التعزيم

يمكن استخدام السحر / التعويذات التي تحصل عليها عن طريق حفظها في موقع نعمة عبر خيار حفظ التعويذة.

مهاجمة بسلاح القوس أثناء القتال في ايلدن رينج Elden Ring

يمكن استخدام أسلحة القوس عندما تكون مجهزة بالسهام والمسامير. هناك نوعان من أسلحة القوس – الأقواس والنشاب – ولكل نوع معين من الأسهم يمكن استخدامه.

عندما يتم تجهيز نوعين من الأسهم أو البراغي ، اضغط على [R1 / RB] لإطلاق السهم المجهز بالفتحة الأولى ، و [R2 / RT] لإطلاق السهم المجهز بالفتحة الثانية.

التصويب الدقيق

اضغط على الزر [L1 / LB] أثناء الضغط على القوس للدخول في وضع التصويب الدقيق. أثناء التواجد في وضع التصويب الدقيق ، استخدم مفتاح للتكبير ومفتاح لأسفل للتصغير.

تصاعد العمل في طريقة لعب ايلدن رينج Elden Ring



تصاعد

يمكنك استخدام صافرة الفرس الطيفية لاستدعاء جواد طيفي. لا يمكنك استدعائه في بعض المناطق أو الأبراج المحصنة إذا مات الفرس الطيفي ، فيمكن استدعاؤه مرة أخرى عن طريق استهلاك قارورة من الدموع القرمزية.

يمكنك استخدام صافرة الفرس الطيفية لاستدعاء جواد طيفي. لا يمكنك استدعائه في بعض المناطق أو الأبراج المحصنة إذا مات الفرس الطيفي ، فيمكن استدعاؤه مرة أخرى عن طريق استهلاك قارورة من الدموع القرمزية. ترجل

يمكنك النزول من قاعدة باستخدام زر [L3 / L] أو صافرة الجواد الطيفي أثناء الركوب. إذا فعلت هذا أثناء الحركة ، فستتمكن من القفز.

يمكنك النزول من قاعدة باستخدام زر [L3 / L] أو صافرة الجواد الطيفي أثناء الركوب. إذا فعلت هذا أثناء الحركة ، فستتمكن من القفز. امشي بسرعة

يتحرك اللاعب في الاتجاه الذي تميل فيه العصا اليسرى. قم بإمالتها قليلاً للمشي ، أو قم بإمالتها بالكامل للجري.

يتحرك اللاعب في الاتجاه الذي تميل فيه العصا اليسرى. قم بإمالتها قليلاً للمشي ، أو قم بإمالتها بالكامل للجري. اندفاع

استمر في الضغط على الزر [⭘ / B] وقم بإمالة العصا اليسرى للاندفاعة.

استمر في الضغط على الزر [⭘ / B] وقم بإمالة العصا اليسرى للاندفاعة. القفز

اضغط على زر [✖ / A] للقفز. اضغط على زر [✖ / A] مرتين للقفز المزدوج.

اضغط على زر [✖ / A] للقفز. اضغط على زر [✖ / A] مرتين للقفز المزدوج. روح الربيع القفز

عند ركوب الخيل بالقرب من زنبرك روح ، اضغط على الزر [✖ / A] لركوب ارتفاعها الحالي في الهواء. لن تتضرر من القفز في نبع روح أثناء ركوب الخيل ، حتى من ارتفاع كبير.

هذا كل شئ حتى الان عن طريقة لعب ايلدن رينج Elden Ring! من خلال هذه النصائح ، يجب أن تكون قادرًا الآن على تحقيق بداية رائعة في اللعبة والاستمتاع بأساسيات نظام القتال.

ترقبوا محتوى اللعب المستقبلي والحصول علي أي تحديثات في Elden Ring! حيث تم إطلاق ELDEN RING في 25 فبراير 2022 على PlayStation 5 و PlayStation 4 و Xbox Series X | S و Xbox One والكمبيوتر الشخصي عبرايلدن رينج ستيم STEAM. تدعم اللعبة Smart Delivery على وحدات تحكم Xbox ، وهناك ترقية مجانية إلى ايلدن رينج PS5 للاعبين الذين يشترون إصدار PS4.