نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث إصدار! تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد بدون روابط في خطوتان فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد ، لعبتنا التي نتحدث عنها اليوم كنا قد تحدثنا عنها من قبل في مقالات أخرى ولكننا تحدثنا عن باقي ألعاب السلسة والآن نتحدث عن أحدث إصدار من السلسة وهو جراند ثفت أوتو 5 وتختلف لعبة GTA 5 أو أسمها الكامل Grand Theft Auto V عن نسخها التي تسبقها من سلسلة الألعاب الأشهر والتي يفضلها الكثير من رواد الألعاب سواء على الكمبيوتر أو محبين ألعاب الفيديو لما لها من مميزات وتحسينات تم إضافتها في اللعبة وتلك الإضافات جعلت اللعبة ملفتة ومشجعة للكثير من اللاعبين وللمزيد عن اللعبة ومميزاتها و طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد فتابعونا.

تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد

تتمتع لعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد بمميزات عديدة سنطلعكم عليها في الفقرات التالية والآن سنطلعكم على طريقة تحميل اللعبة لهواتف الأندرويد ولكن قبل ذلك يجب التأكد من توصيل الجوال بالواي فاي وإغلاق بيانات الهاتف وأيضاً مراعاة وجود مساحة خالية على الجهاز ثم تابعونا في الخطوات التالية :-

في البداية نقم بفتح متجر جوجل بلاي على الهاتف الأندرويد وللـIOS نفتح ابل ستور. البحث عن تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد في مربع البحث الخاص بمتجر الألعاب. ثم نقم بالنقر على تثبيت والدفع بالبطاقة الائتمانية.

ملحوظة : بمجرد تنزيل اللعبة يجب ربط اللعبة بحساب الشخص في فيسبوك لحفظ التقدم في لعبة جراند ثفت أوتو 5.

ميزة جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

من مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 5 أنه :

أولاً يمكن للاعب أن يقم بالتبديل بين شخصيات اللعبة المختلفة

كما أن ذلك يعد من أكبر التغييرات في تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد. حيث يمكن للاعبي اللعبة أن يتحكموا في الكثير من الأبطال. ولكل من شخصيات اللعبة شخصياتهم المختلفة والخاصة والStoryline الخاص بهم. وبالتالي هذا يؤثر على طريقة اللعب بشكل رئيسي. كما تقوم الكثير من مهمات لعبة GTA 5 بالتبديل بين وجهات النظر المختلفة. كما أن ذلك يمتد إلى العقارات التي يجب شراؤها.

ثانياً من مميزات اللعبة هي الخريطة

كذلك الخريطة عبارة عن كتلة أرضية عملاقة يُرسم عليها الشوارع والأماكن. حيث تضمنت النسخ السابقة من السلسلة مجموعة من الجزر. وكان على اللاعب أن يسافرمن واحدة إلى الثانية. كما أنه لا توجد قيود على الأماكن التي يذهب إليها اللاعبين مثل ولاية سان أندرياس مثلاً.

وقد تحدثنا من قبل عن تلك الولاية في مقالتنا طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas كما تحدثنا عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة grand theft auto liberty city stories ويمكنكم متابعتها في المقالات القادمة.

Grand Theft Auto V 5 للاندرويد

من مميزات لعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد هي التكنولوجيا

حيث أن اللعبة تتمتع بالرسوميات الرائعة. كما أن اللعبة تتميز بكثرة المؤثرات الصوتية وتنوعها مما يجعلها منفردة ولذلك تتربع على عرش ألعاب العالم المفتوح. لذلك تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد من مميزاته هو الرسوميات الرائعة التي تطلب مُشغل رسوميات عالي الجودة لكي يستوعب كمية الرسوميات أمامه.

وأخيراً القدرات الخاصة :

حيث تعد هذه القدرات من الضرورات الأساسية في المهمات الصعبة. كما يمكن للاعبين في لعبة GTA 5 ان يستخدموا تلك القدرات لو شعروا بالحاجة إلى ذلك. كذلك يمكن أن يستخدم اللاعب شخصية “فرانكلين” في اللحظة الأخيرة في سباق الشوارع فيكون هذا عامل حاسم في الوصول إلى خط النهاية.