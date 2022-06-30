انت الان تتابع خبر احدث هواتف شاومي.. اسعار ومواصفات هاتف Xiaomi 12S Pro الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت “شاومي” عملاق صناعة الهواتف الذكية عن أحدث هواتفها تحت اسم Xiaomi 12S Pro ، الذي يعد أول أول هاتف ذكي من العلامة التجارية يحمل كاميرات العلامة التجارية الرائدة في صناعة الكاميرات لايكا Leica، بينما كشفت بعض التسريبات أن الهاتف سيظهر بشكل حصري في الصين لأول مرة في 4 يوليو القادم.

Xiaomi 12S Pro

مواصفات هاتف Xiaomi 12S Pro الجديد من شاومي

وقد نشر موقع “Geekbench” أن تخفة شاومي Xiaomi 12S Pro، يحمل رقم طراز 2206122SC ، ويعمل بمعالج ثماني النواة بتردد أساسي 2.02 جيجا هرتز وسرعة قصوى تبلغ 3.19 جيجا هرتز، كما أنه مزود أيضًا بمعالج رسوميات نوع Adreno 730 بجانب معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ، وكشفت القائمة في قاعدة البيانات أن الهاتف المرتقب يحتوي على سعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ويعمل بنظام تشغيل حديث أندرويد 12.

Xiaomi 12S Pro

وتابعت التسريبات التى نشرت فى ذلك الصدد ، إن هاتف Xiaomi 12S Pro يضم معالج اخر من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية Dimesity 9000 او Plus Dimesity 9000 ، ويوجد للخيارين سرعات شحن مختلفة، فيوفر معالج Dimesity شحن سريع بقوة 67 واط، بينما يدعم معالج Snapdragon شحن السريع بقوة 120 واط ، ومن المقرر ان يصل سعر الهاتف 14,985 جنيه .