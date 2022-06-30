شحن ببجي عن طريق الرصيد بدون كذب بطريقة شرعية 100%

شحن ببجي عن طريق الرصيد يعتبر أحد الطرق المفضلة عن العديد في شحن شدات ببجي، لأنها تعتبر من الطرق المتوفرة والسهلة والآمنة فلا يوجد بها أي قلق أو خوف، كما أنه تتيح الأعمار الصغيرة الذين لا يملكون أي حسابات بنكية إجراء عمليات الشراء، مما يضمن لهم تحقيق الفوز والاستمرار في اللعبة، واستخدام الرصيد في عملية الشحن هو من الطرق التي تتميز بأنها سهلة الخطوات فجميع الخطوات التي يتم إتباعها بسيطة، وكل ذلك من أجل الحصول على UC وهي عملة الشراء في لعبة ببجي.

شحن ببجي عن طريق الرصيد

يحتاج كل لاعب إلى الحصول على معدات قتالية وحماية؛ حتى يستطيع البقاء في اللعبة لفترة أطول، والصعود إلى المستويات الأعلى في اللعبة، والآن يمكن شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد بإتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرةً إلى موقع MidasBuy وهو الموقع المعتمد من لعبة ببجي من أجل الحصول على الشدات.

اختر لعبة للحي حيث أن هذا الموقع مسؤول عن عدد كبير من الألعاب.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك الحزم أو الباقات للشدات، فكل عدد من الشدات له سعر محدد، حدد عدد الشدات التي تحتاج إليها أو السعر الذي يناسبك.

ثم سجل حسابك الخاص بلعبة ببجي مع التأكد من إدخال الحساب بطريقة صحيحة.

حدد طريقة الدفع التي سوف تستخدمها،وزخما سوف تقوم باختيار الدفع عن طريق رصيد الموبايل فيجب أن تقوم بالضغط على Pay By Mobile.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك تعليمات عليك إتباعها بشكل صحيح حتى تنتهي عملية الدفع والحصول على حزمة الشدات التي قمت بشرائها.

عند الانتهاء من إجراء عملية الدفع سوف تحصل على الشدات في البريد الخاص بك في اللعبة.

شحن شدات ببجي موبايل

عند اللجوء إلى شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا أو الرصيد يجب إتباع التعليمات بطريقة دقيقة، حتى يمكن الحصول على الشدات، فيجب أن يتم تحديد البلد التي تلعب من داخلها، حيث يختلف سعر شدات ببجي من دولة إلى أخرى، فَالمملكة العربية السعودية تختلف عن مصر تختلف عن أي من دول الخليج المجاورة الأخرى.

كما أنه يحب أن تقوم بتحديد شركة الاتصالات التي تتبع لها والتي مسجل عليها رقم الهاتف للتأكد من شحن شدات ببجي بدون كذب، مع تحديد عدد السنوات التي سوف تقوم بشرائها فهي تتواجد في باقات، يجب أن تتا من استلام رسالة من الشركة تفيد بأن الرصيد قد تم به شراء شدات ببجي.