كيف أخفي ظهوري بالانستجرام من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير الانستا، حيث أنه من أكثر مواقع التواصل التي زاد رواجها في السنوات الأخيرة نظرًا لمميزاته والفلاتر المميزة التي يقدمها لمستخدميه منذ إطلاقه عام 2010، مع العلم أنه كان يدعم الصور والفيديوهات القصيرة فقط، إلا أنه بات يدعم المقاطع بكافة المقاسات بعد التحديث الأخير، وفي المقال نقدم طرق إخفاء الظهور على الأنستا لمنع الإزعاج من البعض أو لمنع الجدل إذا كان المستخدم نشط أم لا.

كيف أخفي ظهوري بالانستجرام للأندرويد

يمكن إخفاء الظهور على موقع التواصل الانستجرام بمنتهى السهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

أولاً يتم فتح تطبيق انستجرام من الهاتف وتسجيل الدخول. ثم النقر على صورة الملف الشخصي المتواجد أسفل الشاشة. النقر على الإعدادات Setting من زر الخيارات. من ثم يتم النقر على الخصوصية. بعدها يتم الضغط على خيار حالة النشاط. ثم تحريك الأيقونة إلى الاتجاه الأيسر لإخفاء ظهور النشاط الأخير على تطبيق الأنستا.

كيف أخفي ظهوري بالانستجرام للآيفون

كما يمكن لمستخدمي الهاتف الآيفون إخفاء آخر ظهور لهم على تطبيق الأنستا وذلك من خلال نظام ios الذي يدعم أجهزة الآيفون، وذلك بالخطوات الآتية:-

يتم أولاً تنزيل تطبيق الأنستا على الهاتف الآيفون وتثبيته. ثم الضغط عليه للتشغيل والقيام بعملية تسجيل الدخول كما المعتاد. ثم يتم النقر على الصورة الشخصية، وبعدها الضغط على أيقونة الإعدادات. من ثم يتم الضغط على خيار الخصوصية privacy، ثم النقر على حالة النشاط. وأخيرًا يتم تمرير الأيقونة إلى جهة الشمال لإخفاء آخر ظهور على التطبيق.

مع العلم أن هذا الإجراء لا يمكنك أيضًا من رؤية آخر ظهور للشخص الآخر وحالة نشاطه على الانستجرام.

إخفاء الظهور على الأنستا على الكمبيوتر

أما بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق الانستجرام من جهاز الكمبيوتر، فيمكنهم أيضًا إخفاء آخر نشاط لهم، وذلك من خلال إتباع تلك الخطوات:-