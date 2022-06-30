متي ينزل جوال ايفون 14 برو ماكس المنتظر صاحب التصميم الجديد كليا

متى ينزل هاتف إيفون 14 يرو ماكس هو من أكثر العمليات بحثا خلال الفترة الحالية بعد ما أعلنت شركة قبل العالمية عن اقتراب موعد إصدار هاتف آيفون برو ماكس 14 قريبا والذي يحمل الكثير من التقنيات الحديثة بخلاف أخيه السابق وهو هاتف آيفون 13 برو ماكس، وإلى كل محبي وعشاق الجوالات الحديثة نتناول معا مواصفات والسعر المتوقع لهاتف آيفون 14 برو ماكس في غالبية البلاد والدول العربية.

متى ينزل هاتف آيفون 14 يرو ماكس

متى ينزل هاتف ايفون 14 برو ماكس هذا ما يترقبونه الكثيرين في كافة الدول العربية الإصدار الأكثر تقنية صاحب المواصفات والتصميم الأنيق وبحسب ما تداوله بعض المواقع المختصة في مجال تقنيات أنه من المقرر إطلاق هاتف إيفون 14 خلال شهر 9 المقبل، والذي سيتم طرحه مع ثلاثة من الطرازات المختلفة وهما طراز إيفون 14،آيفون 14 ميني، آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.

سعر ومواصفات آيفون 14

وبالنسبة عن سعر آيفون 14 لم يتم حتى الآن التصريح من قبل شركة آبل الأجنبية وهي الشركة المصممة لآيفون عن السعر الثابت للاصدار الجديد آيفون 14 برو ماكس، ولكن تناول العديد من خبراء الهواتف الذكيه عن السعر المتوقع لهاتف آيفون 14 في الدول العربية، بحسب ما هو متوقع أن يأتي سعر آيفون 14 في المملكة العربية السعودية نحو 10 50 ريال سعودي، وفي دولة الإمارات قد يأتي آيفون 14 بسعر 4700 درهم، بينما من المتوقع أن يأتي ايفون 14 في مصر بسعر 24,000 جنيه.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس بالمميزات الفريدة والتصميم الجديد

يحمل ايفون 14 برو ماكس مزايا متعددة في التصميم الجديد وتقنيات عالية والتي تضمنت النحو التالي: