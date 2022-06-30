نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد والحصول على آلاف الشدات في المقال التالي
شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد حيث أن الشدات من الأشياء الهامة والمستمرة في لعبة ببجي يلجأ العديد إلى استخدام الرصيد في شحن الشدات عند الحاجة إليها، وهي تعتبر من الطرق السهلة والتي توفر الكثير من الوقت والخطوات، ولكن هناك البعض لا يعرف طريقة استخدام هذه الطريقة، لهذا سوف نقوم بتوضيحها حتى يسهل استخدامها، وتعد هذه الطريقة مثاليه لمن لا يملكون أي حسابات بنكية أو فيزا كارد، كما أنها تتناسب مع المستخدمين من السن الصغير فهذه اللعبة لها قاعدة جماهيرية كبيرة، فيمكنهم الآن شراء شدات ببجي من رصيد الموبايل بكل سهولة.
شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد
توجد عدة طرق يمكن من خلالها شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد، حيث أتاحت الشركة المنتجة للعبة هذا الأمر حتى تسهل على اللاعبين من جميع الأعمار الحصول على الشدات باتباع أي من الطرق الآتية:
- شحن الشدات من الموقع الرسمي للعبة ببجي.
- ثم إجراء الشحن من المواقع الوسيطة والتي تقوم بطرح الشدات.
- بعد ذلك يتم الشحن بواسطة الهاتف الخاص بك من خلال رصيد هاتفك، ولا يقف الأمر على نوع شبكة محددة ولكن كل شركات الهواتف يمكن شحن الشدات من خلال هذه الرصيد المتواجد لديك.
خطوات شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد
تم إطلاق شحن شدات ببجي من الرصيد في كل دول العالم، حتى يكون من السهل شحن شدات ببجي بدون كذب من هاتفك المحمول وبالتعاون مع جميع شركات الجوال في كل الدول، وهذه هي خطوات شحن الشدات عن طريق الرصيد:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي المعتمد من لعبة ببجي، وهو يعد الأكثر أماناً في الحصول على شحن أن بيجي، ويمكنك الدخول على موقع ميداس باي لشحن شدات ببجي.
- حدد لعبة ببجي حيث أنه يوجد الكثير من الألعاب التي سوف تظهر أمامك والتي تتبع هذا الموقع لإتمام أي عمليات شراء خاصه بها.
- قم الان بتحديد عدد الشدات التي سوف تحتاج إليها حيث أنها عبارة عن باقات كل مجموعة من الشدات لها سعر خاص، لهذا يجب تحديد الباقة التي تناسبك.
- سجل ID الخاص بك في لعبة ببجي، مع الحرص على كتابته بطريقة صحيحة.
- يوجد اكثر من طريقة الدفع ولكن في هذه الحالة سوف تقوم باختيار الدفع عن طريق الموبايل، لذلك عليك الضغط على Pay By Mobile.
- بعد ذلك سوف تظهر أمامك مجموعة من التعليمات قم بإتباعها بشكل صحيح حتى تنتهي من إجراء عملية الدفع والحصول على باقة الشدات التي قمت بشرائها.
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