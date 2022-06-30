انت الان تتابع خبر تليفون ببلاش.. مواصفات واسعار تكنو Tecno Pova 3 ببطارية 7000 أمبير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “تكنو” العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية ، إنها تعمل على إنتاج هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة تحت اسم Tecno Pova 3، والذى يتميز بمجموعة من الامكانيات الخارقة على رأسهم بطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير.

tecno pova 3

مواصفات هاتف تكنو الجديد Tecno Pova 3

ومن المقرر ان يأتي هاتف “تكنو” Tecno Pova 3 الجديد بشاشة كبيرة مثقبة بقياس 6.9 بوصة، من نوع LCD وبجودة عرض FHD +، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، بالاضافة الى كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرتين إضافيتين لم تعلن تكنو عن دقتهم.

tecno pova 3

وقد نشر موقع “gsmarena” التقني فى أحدث تقاريره ، إن هاتف تكنو Tecno Pova 3سوف يعمل بمعالج قوى من نوع Helio G88 إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت قابلة للتوسيع ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة أيضا للتوسيع عبر بطاقات microSD.

tecno pova 3

ومن المؤكد ان شركة “تكنو” سوف تطرح هاتفها عير 3 ألوان الأسود والسيلفر والأزرق، للبيع مقابل سعر 145 دولار (أي ما يعادل 2725 جنيه مصري)، لطراز 4 + 64 جيجابايت، و سعر حوالي 165 دولار (أي ما يعادل 3 الآف 100 جنيه مصري)، للطراز الأعلى.