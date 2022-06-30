انت الان تتابع خبر اشهر ماركه فى العالم.. فوسيل Fossil تطلق رسميا ساعة ذكية بتصميم كلاسيكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت العلامة التجارية الاشهر فى العالم “فوسيل” Fossil عن إطلاق ساعة جديدة لتكون مزيج بين الشكل الكلاسيكي الفخم، والساعة الذكية باستخدام أحدث التقنيات التي توصلت إليها الشركة في مجالات التكنولوجيا، فتقدم فوسيل أحدث ساعاتها الكلاسيكية والذكية في آن واحد من الجيل السادس تحت اسم Fossil Gen 6 Hybrid.

فوسيل Fossil Gen 6 Hybrid

مميزات ساعة فوسيل Fossil Gen 6 Hybrid الجديدة

وقد حصلت الساعة الجديدة من “فوسيل” Fossil Gen 6 Hybrid على تصميم تقليدي كلاسيكي مثل الطرازات السابقة من فوسيل، تأتي الساعة الذكية أيضًا مع تطبيق مصاحب يتوافق مع أندرويد و iOS لاستخدام سهل وممتع مع وجود وجوه كثيرة جدا للتخصيص .