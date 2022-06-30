انت الان تتابع خبر اشهر ماركه فى العالم.. فوسيل Fossil تطلق رسميا ساعة ذكية بتصميم كلاسيكي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت العلامة التجارية الاشهر فى العالم “فوسيل” Fossil عن إطلاق ساعة جديدة لتكون مزيج بين الشكل الكلاسيكي الفخم، والساعة الذكية باستخدام أحدث التقنيات التي توصلت إليها الشركة في مجالات التكنولوجيا، فتقدم فوسيل أحدث ساعاتها الكلاسيكية والذكية في آن واحد من الجيل السادس تحت اسم Fossil Gen 6 Hybrid.
مميزات ساعة فوسيل Fossil Gen 6 Hybrid الجديدة
وقد حصلت الساعة الجديدة من “فوسيل” Fossil Gen 6 Hybrid على تصميم تقليدي كلاسيكي مثل الطرازات السابقة من فوسيل، تأتي الساعة الذكية أيضًا مع تطبيق مصاحب يتوافق مع أندرويد و iOS لاستخدام سهل وممتع مع وجود وجوه كثيرة جدا للتخصيص .
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وتتوافر الساعه Fossil Gen 6 Hybrid بتصميمين مميزين، تحت عنوان “Machine” و“Stella”، الأولى بحجم 45 مليمتر بألوان واضحة وتقليدية مثل الأسود والرمادي القاتم والفضي ، بينما يكون تصميم Stella أصغر حجما 40.5 مليمتر، مع ألوان أكثر أنوثة بما في ذلك الذهبي الوردي والفضي الشبابي.
ومن المؤكد ان ساعة “فوسيل” Fossil Gen 6 Hybrid سوف تتوافر بالأساور المعدنية، أوالسيليكون، أو الأساور الجلدية، ويتم بيع الساعة بمتاجر فوسيل أو عبر الموقع الرسمي للشركة، ويبلغ سعر الساعة 235 دولارا أمريكيا (أي حوالي 4 آلاف و 400 جنيه مصري).