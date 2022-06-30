علوم وتكنولوجيا

بتاع الغلابة.. نوكيا تعلن عن هاتفها الجديد G11 Plus للفئة المتوسطة

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رياض - احمد صلاح - تخطط شركة “نوكيا” العريقة للعودة مرة أخري لماراثون إنتاج الهواتف الذكية ، من خلال إنتاج مجموعة هواتف من الفئة المتوسطة حيث إنها لا تستطيع ان تنافس فى فئة الهواتف الفلاجشيب التى تسيطر عليها آبل وسامسونج ، وأعلنت عن إطلاق أحدث هواتفها من سلسلة G11 تحت عنوان G11 Plus .

بتاع الغلابة.. نوكيا تعلن عن هاتفها الجديد G11 Plus للفئة المتوسطة

مواصفات هاتف نوكيا الجديد G11 Plus

وحتى اللحظة لم تعلن “نوكيا” عن المعالج الذي يعمل به هاتف G11 Plus ، ولكنها ذكرت أن الهاتف يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت ، قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عبر بطاقة microSD ، بالاضافة الى كاميرا خلفية بدقة عالية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجا بيكسل، بجانب كاميرا مساعدة دقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى فلاش LED .

 

بتاع الغلابة.. نوكيا تعلن عن هاتفها الجديد G11 Plus للفئة المتوسطة

وقد أعلنت شركة “نوكيا” إنها عززت هاتفها الجديد G11 Plus ببطارية عملاقة تدوم 3 أيام لكن بدون ذكر سعة البطارية، لكن جدير بالذكر ، أنه نظرًا أن الإصدار الأصلي لهاتف G11 يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة ، ويتوفر هاتف نوكيا الجديد G11 Plus بخيارين للألوان الأزرق والرمادي، بينما لم يتم الكشف رسميا من نوكيا عن سعر الهاتف وأماكن بيعه.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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