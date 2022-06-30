طريقة جوهرية لشحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile تجعلك تحصل على آلاف الجواهر الماسية

هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في تحميل الألعاب التي تحتوي على الإثارة والأكشن والتنافسية، وتعد لعبة بابجي من أهم هذه الألعاب التي يمكن أن يتم تحميلها فهي لعبة تحتوي على عدد كبير من المميزات بالمقارنة مع باقي الألعاب الإلكترونية الأخرى، حيث وجدت اللعبة انتشار كبير جداً في مختلف أرجاء العالم ولا تحتاج مساحة كبيرة لتحميلها على جهازك، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية شحن شدات ببجي موبايل 2022 ومميزات هذه اللعبة عند تجربتها على الكمبيوتر أو على هاتفك المحمول أيا كان إصداره.

طريقة جوهرية لشحن شدات ببجي موبايل 2022

يستطيع اللاعب أن يقوم بشحن شدات ببجي 2022 بشكل مجاني بدون أي تكاليف، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في:

أولا: قم بالدخول إلى متجر التطبيقات والبرامج الموجود على جهازك المحمول.

ثانيا: ومن ثم نذهب إلى شريك البحث ونكتب فيه Google opinion rewards ثم بعد ذلك يتم الضغط على الاستطلاعات المختلفة والمتنوعة هذه الاستطلاعات تعمل على شحن شدات ببجي بشكل مجاني.

ثالثا: وبعد ذلك قوم بالدخول إلى أيقونة ببجي من الشاشة الرئيسية للجهاز الأندرويد وقم بالضغط على علامة التبويب us purchase ثم الضغط على رصيد Google play من أجل التمكن من سداد قيمة الشدة.

مميزات لعبة ببجي موبايل

هناك الكثير من المزايا التي يمكنك الحصول عليها من خلال تحميل لعبة ببجي موبايل 2022 pubg mobile على جهازك ومن أهمها: