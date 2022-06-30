نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جوهرية لشحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile تجعلك تحصل على آلاف الجواهر الماسية في المقال التالي
هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في تحميل الألعاب التي تحتوي على الإثارة والأكشن والتنافسية، وتعد لعبة بابجي من أهم هذه الألعاب التي يمكن أن يتم تحميلها فهي لعبة تحتوي على عدد كبير من المميزات بالمقارنة مع باقي الألعاب الإلكترونية الأخرى، حيث وجدت اللعبة انتشار كبير جداً في مختلف أرجاء العالم ولا تحتاج مساحة كبيرة لتحميلها على جهازك، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية شحن شدات ببجي موبايل 2022 ومميزات هذه اللعبة عند تجربتها على الكمبيوتر أو على هاتفك المحمول أيا كان إصداره.
طريقة جوهرية لشحن شدات ببجي موبايل 2022
يستطيع اللاعب أن يقوم بشحن شدات ببجي 2022 بشكل مجاني بدون أي تكاليف، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في:
- أولا: قم بالدخول إلى متجر التطبيقات والبرامج الموجود على جهازك المحمول.
- ثانيا: ومن ثم نذهب إلى شريك البحث ونكتب فيه Google opinion rewards ثم بعد ذلك يتم الضغط على الاستطلاعات المختلفة والمتنوعة هذه الاستطلاعات تعمل على شحن شدات ببجي بشكل مجاني.
- ثالثا: وبعد ذلك قوم بالدخول إلى أيقونة ببجي من الشاشة الرئيسية للجهاز الأندرويد وقم بالضغط على علامة التبويب us purchase ثم الضغط على رصيد Google play من أجل التمكن من سداد قيمة الشدة.
مميزات لعبة ببجي موبايل
هناك الكثير من المزايا التي يمكنك الحصول عليها من خلال تحميل لعبة ببجي موبايل 2022 pubg mobile على جهازك ومن أهمها:
- بعد تخصيص المركبات داخل اللعبة أصبح الشخص قادر على إضافة ألوان جديدة لهذه المركبات.
- يستطيع اللاعب أن يضيف ملابس جديدة في اللعبة.
- تمت إضافة العديد من المحتويات مثل الرقصات الجديدة كما تم إدراج حركة قتالية سريعة.
- يستطيع اللاعب داخل هذه اللعبة أن يقوم بالاستيلاء على عدد التخصيصى للأسلحة بأنواعها المختلفة والتي تكون موجودة في الميدان.
- يستطيع اللاعب من متجر الطائرات والاستيلاء على عدد التخصيصى للطائرات.
- يستطيع اللاعبين داخل هذه اللعبة أن يقوموا بجمع أرصدة أي طائرة آلية تظهر على الخريطة وبالتالي من الممكن أن يتم استخدامها مرة أخرى في شراء عناصر مختلفة من متجر الطائرات الآلية.
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