نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة تثبيت لعبة فوتبول PES على الأندرويد والأيفون والايباد في المقال التالي
طريقة تثبيت لعبة فوتبول على الأندرويد والأيفون والايباد هذا ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أنها من أشهر الألعاب التي انتشرت بين جميع الفئات العمرية، كما أن هذه اللعبة يتم تحديثها كل عام وفي تحديثها الأخير تم التخلص من جميع المشكلات التي تواجه اللعبة، ومن مميزات هذه اللعبة تجعلك لا تشعر بالوقت أثناء اللعب والاستمتاع بها، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نستعرض لكم طريقة تثبيت لعبة فوتبول على جميع الأجهزة.
طريقة تثبيت لعبة فوتبول على الأندرويد
تثبيت لعبة فوتبول على الأندرويد ينصح بعدم تحميل هذه اللعبة من خلال محركات البحث؛ حيث تظهر أمامك عدة مواقع إحتيالية قد تضر هاتفك، والآن من خلال الخطوات التالية يمكنك تثبيت لعبة فوتبول بآمان وإليكم الخطوات كالآتي:
- يجب التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة إنترنت قوية.
- يتم تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي.
- كتابة اسم اللعبة في خانة البحث.
- ثم الضغط على كلمة بحث.
- بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تثبيت عند ظهور أيقونة اللعبة أمامك.
- سوف يتم نزول اللعبة بدون دفع أي رسوم تنزيل.
طريقة تنزيل لعبة فوتبول على الأيفون والايباد
يتم التحديث الجديد للعبة فوتبول على جهاز الأيفون والايباد كل عام، وللحصول على تثبيت هذه اللعبة على الأيفون من خلال تطبيق آبل ستور، وذلك بالبحث عنها داخل التطبيق ومن ثم يتم تثبيت اللعبة بنجاح وأمان ودون دفع أي رسوم.
مميزات لعبة فوتبول 2022
هذه اللعبة تتميز بالكثير من المميزات خاصة في هذا التحديث، وهذا بالإضافة إلى تعويضات كبيرة للاعبين، ومن أبرز هذه المميزات الآتي:
- سيتم تغيير شعار اللعبة بالكامل.
- سوف يتم حذف كلمة بيس من اسم اللعبة مثل ما تم في لعبة بلاي ستيشن.
- ومن المتوقع بعد نزول اللعبة سوف نلاحظ نزول تعليق بالعربي، وذلك بعد نزول كونامي صفحة على تويتر باللغة العربية.
- يتم إلغاء بعض اللاعبين ايكون مونت بعد التحميل وتعويضهم عن ذلك.
- حيث يتم إضافة لاعبين مجانا بنفس قوة الايكون مونت بعد التحديث مباشرة.
- يجب أن يكون معالج أداء متوسط مثل الإصدار الحالي.
- الأندرويد يجب أن يكون 10 وما أكثر من ذلك.
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