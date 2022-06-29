ايفون ١٤ برو max الهاتف المنتظر متي ينزل في السعودية وما هي مواصفاته واسعاره

ايفون ١٤ برو max تساءل الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة شركة “أبل” الأميركية، ولذلك نقدم لكم شرح مفّصل لأي معلومات بشأن هاتف ايفون 14 برو Max في المملكة العربية السعودية من أسعاره ومواصفاته وأبرز عيوبه ومميزاته، فهاتف أيفون 14 من المتوقع أن يتم إصداره في جميع أسواق السعودية والعالم بحلول شهر سبتمبر القادم لعام 2022م وهذا هو الموعد الرسمي الذي تطلق فيه “أبل” الأميركية أجهزتها من كل عام وذلك وفقًا لتسريبات من داخل الشركة تابعوا معنا مواصفات ايفون ١٤ برو max .

مواصفات ومميزات هاتف ايفون 14 برو Max

تبلغ أبعاد الهاتف من الطول حوالي 163.1 ملليمتر ومن العرض 74.2 ملليمتر وسمكه حوالي 7.8 ملليمتر.

بالنسبة إلى وزن الهاتف فيبلغ 196 جرام ويتوفر منه ألوان مثل الأزرق والأبيض والأسود والخوخي وألوان أخرى.

الهاتف مصنوع من مواد مثل الزجاج السيراميك والألومنيوم وهذه مواد قوية ومتينة تزيد من جودة المنتج.

تبلغ حجم شاشة الهاتف حوالي 6.72 بوصة حيث أن الشاشة تستحوذ على 87.3% بالنسبة إلى الحسم.

نوع الشاشة سوبر رتينا إكس دي آر أوليد وتعمل باللمس ودقتها 2778 في 1284 وفي كل نقطة 541 بيكسل.

معدل تحديث شاشة الهاتف يبلغ 120 هرتز وزجاج شاشة الهاتف مصنوعة من زجاج قوي غير قابل للخدش أو الكسر.

يحتوي الهاتف على خاصية التعرف على الوجه وهي فيس آي دي وتعمل بمعالج رسومي GPU وذاكرة الهاتف 8 جيجا.

بينما تبلغ ذاكرة الهاتف الخارجية كل أحجام الذاكرة من 128 إلى 256 إلى 512 جيجا بايت.

ولا تحتوي على منافذ إضافية للذاكرة.

فتحة عدسة الهاتف 12 ميجا بيكسل وعريضة وفتحة أخرى تيليفوتو 12 ميجا بيكسل.

من أبرز مميزات الكاميرا أنها تعمل بتقنية الليد والفلاش مزدوج وتعمل بخاصية التصوير البانورامي.

حجم بطارية الهاتف تبلغ 2.420 مللي أمبير نوعها من الليثيوم بوليمر وتعمل بخاصية الشحن السريع حيث يتم شحن الهاتف كليًا في حوالي 40 دقيقة.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في الأسواق

اختلف سعر هاتف أيفون 14 من سوق إلى سوق حول العالم حيث يبدأ سعره في المملكة العربية السعودية بحوالي 5.990 ريال سعودي وفي مصر سعره يبلغ 38.289 جنيه مصري أما سعرها في الإمارات العربية المتحدة يبلغ 5.990 درهم إماراتي وفي سوق الولايات المتحدة الأميركية سعره يبلغ 1.340 دولار أميركي.