Samsung M53 مراجعة أحدث هواتف سامسونج | أهم المميزات والعيوب

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Samsung M53 أحدث إصدارات شركة Samsung لهواتف عائلة الـM الخاصة بها. حيث مؤخراً ومنذ فترة أعلنت شركة سامسونج في الخارج عن إطلاق هاتف جديد ومميز ينضم إلي مجموعة هواتف الشركة وهو هاتف Samsung M53. والذي يأتي خليفة للإصدار السابق Samsung M52 والذي شهد شهرة واسعة بين عدد كبير من مستخدمي هواتف الشركة. ومع ذلك الهاتف يأتي مع بعض التعديلات والاضافات عن النسخة السابقة لتحسين تجربة المستخدم. يظهر ذلك في كاميرات الهاتف الأربعة مع عدسة رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل. كذلك أيضاً في معالج الهاتف القادم من شركة ميديا تيك علي عكس معالج كوالكم في الاصدار السابق. فيما عدا ذلك فالهاتف يأتي مع نفس الشاشة الـSuper AMOLED plus ونفس سعة البطارية 5000 مللي أمبير وبسرعة شحن 25 وات أيضاً. كما أن الهاتف أيضاً يأتي مشابهاً لهاتفي سامسونج Samsung A53 و Samsung A73. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Samsung M53 . مواصفات هاتف Samsung M53 : ‌أولاً : وزن الهاتف يأتي خفيف مقارنة بهواتف أخري فيقدر بحوالي 176 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Polycarbonate ، بالإضافة إلي إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

، بالإضافة إلي إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال Nano ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

يأتي كذلك بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة حتي 1 تيرا بايت ، وذلك لتوافر مدخل لكارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

وكما الحال في الإصدار السابق لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP رسمية للهاتف لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع Super AMOLED Plus بحجم 6.7 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش.‌

بحجم 6.7 إنش ، تتوفر بجودة مع دقة 1080×2408 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش.‌ أبعاد عرض شاشة الهاتف هي المعتادة والمنتشرة في أغلب الهواتف 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في الألعاب أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات.‌

كما تأتي الشاشة أيضاً مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير بعض الحماية ضد الكسر أو الخدوش. أداء الهاتف : ‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، مع وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من سامسونج One UI 4.1.‌

، مع وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من سامسونج كما يحتوي الهاتف علي معالج من شركة Media-Tek وهو Media Tek Dimensity 900 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بثمانية أنوية : النواتين الأقوي تتوفر من نوع Cortex-A78 ، مع تردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، وتتوفر بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

المعالج أيضاً يقدم أداء مميز وسبق أن شاهدناه في هواتف شركات أخري مثل :‌ Oppo Reno 7 ، Oppo Find x5 lite ، Honor 50 SE.

كذلك يتوفر بالهاتف وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G68 MC4 .‌

مع معالج من نوع .‌ أيضاً الهاتف متوفر في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Samsung M53 : ‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD أو 4K.‌

كما يأتي الهاتف مزوداً بإعداد رباعي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية PDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌ الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌

أخيراً كاميرا رابعة وأخيرة للتصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌ كما تتوفر الكاميرات بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد أسفل مربع الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد أسفل مربع الكاميرات.‌ يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌ كما يمكن التصوير بنفس الجودة FHD أو الـ4K عن طريق الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌يتوفر هاتف Samsung M53 مع سماعات خارجية أحادية وليست ستيريو ثنائية ، إلا أن جودة الصوت واضحة وعالية.

مع سماعات خارجية أحادية وليست ستيريو ثنائية ، إلا أن جودة الصوت واضحة وعالية. لكن لا يأتي الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن ، مع إمكانية تركيب سماعة من خلال مدخل الشحن Type C.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC ، وقد يختلف ذلك بالنسبة لنسخ الهاتف المتوفرة داخل الأسواق العالمية.‌

، وقد يختلف ذلك بالنسبة لنسخ الهاتف المتوفرة داخل الأسواق العالمية.‌ إلا أن الهاتف لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ يتوفر الهاتف أيضاً بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التسارع ، التقارب.‌

كذلك الهاتف يأتي مع بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

كما أن مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، يتوفر أيضاً بدعم خاصية الـOTG.‌

، يتوفر أيضاً بدعم خاصية الـOTG.‌ أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأزرق ، الأخضر ، والبني. سعر هاتف Samsung M53 : ‌439 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 8250 جنية مصري. عمر شويل - جدة Samsung M53 مراجعة أحدث هواتف سامسونج | أهم المميزات والعيوب - ثقفني

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