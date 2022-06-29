نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث لعبة اي فوتبول بيس efootball pes 2022 mobile الإصدار الأخير لمختلف أنظمة التشغيل في المقال التالي
طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس وهي واحدة من ألعاب كرة القدم التي تتميز بعدد كبير من المميزات جعلتها الاختيار الأول لكل محبي ألعاب الساحرة المستديرة، هذا وقد جاء الإصدار الجديد والمميز من لعبة أي فوتبول بيس لهذا العام 2022 متوفقاً على الإصدارات السابقة للعبة، مما جعل معدلات البحث عن كيفية تحميل اللعبة يزداد في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي سوف نوضحه أكثر في السطور القادمة.
متطلبات تنزيل لعبه أي فوتبول بيس
إن تحميل لعبة أي فوتبول بيس يتم بطريقة سهلة للغاية، لكن لابد من الإطلاع على متطلبات تحميل اللعبة أولاً، والتي هي:
- توفير مساحة تخزين على هاتفك المحمول لا تقل عن 2 جيجا بايت للقيام بتحميل اللعبة.
- وجود نسخة أندرويد 8.0 أو نسخة أعلى منها، لأن لعبة أي فوتبول بيس واحدة من الألعاب الحديثة التي لا تعمل على النسخ السابقة لأي إصدار أندرويد أقل من ذلك.
- وجود معالج الرسومات رباعي النواة على الأقل، وهو الأمر الذي يتيح لك الاستمتاع بجودة جرافيك عالي خاص باللعبة.
- الذاكرة العشوائية أو الرامات لابد أن تصل 3 جيجابايت أو أعلى، مما يضمن لك عدم توقف اللعبة أثناء التشغيل.
طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس
إن قيامك بتحميل لعبة أي فوتبول بيس على هاتفك المحمول تتطلب اتباع عدد محدد من الخطوات البسيطة، وتأتي هذه الخطوات بالترتيب كما يلي:
- القيام بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة إنترنت قوية للغاية، إما عن طريق بيانات الاتصال بواسطة الهاتف أو عبر شبكة واي فاي قوية.
- ادخل على متجر جوجل بلاي في حال كان هاتفك يعمل بواحد من أنظمة الأندرويد، أما في حال كان هاتفك أيفون لابد من دخولك على متجر أبل ستور المخصص لهواتف أيفون.
- ادخل اسم اللعبة e-football pes 2022 في صندوق البحث الموجود في أعلى صفحة البحث.
- اضغط بعد ذلك على أيقونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة، يمكنك بدء تحميل اللعبة بدون دفع مقابل مالي لها، فهي لعبة تمتاز بأنها مجانية تماماً.
- الخطوة الأخيرة تتطلب منك فتح اللعبة وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني الخاص بك، مما يتيح لك الحصول على أية تحديثات مستقبلية للعبة.
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