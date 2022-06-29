انت الان تتابع خبر لاب توب حلو وسعره رخيص .. Acer Aspire 7 من آيسر هو الحل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب ما ذكره موقع “جيز مو شينا” التقني، يحتوى لاب توب آيسر Acer Aspire 7 ، على شاشة من نوع IPS ، قياس 15.6 بوصة، بجودة عرض Full HD، والتى تأتى بدقة 1920 * 1080 بكسل.

يأتي لابتوب آيسر الجديد Acer Aspire 7 بمعالجات مختلفة حيث يأتي بمعالج من إنتاج إنتل، وهو Core i5-1240P ، بالإضافة إلى معالج من إنتاج شركة AMD ، نوع Ryzen 5-5500U ، ويتميز كلا الخيارين بوجود معالج الرسوميات NVIDIA GeForce GTX 1650 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام مخصصة لكارت الشاشة (ذاكرة فيديو) GDDR6 VRAM بسعة 4 جيجا بايت .

مواصفات لابتوب آيسر Acer Aspire 7

يزود لابتوب آيسر Acer Aspire 7 بذاكرة وصول عشوائي رام DDR4 بسعة 8 جيجا بايت والتي يمكن أن تمتد إلى 32 جيجا بايت، مع وجود ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجا بايت .

كما يتميز اللابتوب Acer Aspire 7 بميزات خاصة بالتبريد ، حيث تسمح لوحة المفاتيح بدخول الهواء للتحسين من تدفقه الخاص بعوامل التهوية. بالإضافة إلى ذلك يوجد أنبوبين مختصين بالحرارة، الأول مخصص لوحدة المعالجة المركزية CPU ، بينما الثاني مخصص لوحدة معالجة الرسومات GPU.

يدعم لاب توب آيسر Acer Aspire 7 الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث، ويحتوي على 3 منافذ USB 3.2 Gen 1 ، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 ومنفذ من نوع Type-C وآخر من نوع Thunderbolt-4 ، كما يأتي اللابتوب الجديد ببطارية قوية بسعة 50 وات.

سعر لابتوب Acer Aspire 7

تم إطلاق لابتوب آيسر الجديد Acer Aspire 7 في الهند على أن يتم إطلاقه بباقي دول العالم قريبا، ويبدأ سعره من 803 دولار أمريكي (أي حوالي 15 ألف جنيه مصري).