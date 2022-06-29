تفعيل ريلز Reels انستقرام | حل مشكلة عدم ظهور الريلز في الانستا

تفعيل ميزة ريلز انستقرام يكون بخطوات بسيطة نوضحها في هذا التقرير، حيث حيث يبحث الكثير من مستخدمي انستقرام عن كيفية تفعيل ميزة ريلز Reels وهي أحد الخدمات التي تنافس التطبيق الأشهر لعمل الفيديوهات تيك توك وفيما يلي سوف نذكر لكم كيفية تفعيل الريلز في الانستا ونوضح حل مشكلة عدم ظهور الريلز في الانستا وطريقة مشاركة الفيديو على الانستقرام.

تفعيل ريلز انستقرام

خدمة ريلز موجودة في تطبيق انستقرام بالفعل، لذلك لا تحتاج إلى طريقة لتفعيل الخدمة حيث أن كل ما سوف تقوم به هو فتح تطبيق انستقرام واختيار تحديث التطبيق لآخر إصدار حتي تتمتع بكافة الخدمات الجديدة والتي تعد ريلز واحدة منهم.

خطوات عمل فيديو ريلز على الانستا

تم دمج خدمة ريلز مع تطبيق انستقرام لكي يتمكن المستخدمين من عمل فيديوهات ومشاركتها للربح منها وخطوات عمل الفيديو كما يلي:

يتم تحديث تطبيق انستقرام لآخر إصدار.

قم بالضغط على رمز أيقونة الانستقرام لفتح التطبيق.

يمكنك استخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لتسجيل عملية الدخول، ثم اكتب كلمة المرور.

يتم الضغط على رمز الكاميرا.

ثم اضغط على على كلمة ريلز Reels الموجودة أسفل الشاشة.

سوف يظهر أيقونة فيديوهات ضمن الشريط السفلي، وبجوارها زر التسوق الإلكتروني.

قم بالضغط على أيقونة الكاميرا لكي تنتقل إلى ريلز وتبدأ في تسجيل الفيديو الخاص بك.

مدة الفيديو تتراوح بين 15 ثانية و30 ثانية.

الشركة تعمل على زيادة مدة المقاطع لكي تصل إلى 60 ثانية أو 3 دقائق.

يمكنك استخدام والفلاتر والتأثيرات وقص الفيديوهات وأدوات التعديل الأخري المتوفرة لديك.

تستطيع معاينة الفيديو ورؤيته قبل النشر.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل الفيديو ومعاينته قم بالضغط على السهم الموجود في الأسفل، ثم اضغط على كلمة تم.

خطوات إضافة فيديو ريلز موجود في الهاتف

يتم فتح تطبيق انستقرام.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اضغط على رمز الفيديوهات الموجودة أسفل الصفحة.

اضغط على خيارات الكاميرا من أجل بداية عملية التسجيل.

قم بسحب الشاشة من الأعلى للأسفل وسوف يظهر لك الفيديوهات الخاصة بك على الاستوديو.

قم بتحديد الفيديو الذي ترغب في رفعه.

يمكنك اجراء التعديلات على الفيديو لإضافة فلاتر وتأثيرات أخري.

اضغط على زر نشر.

تستطيع مشاركة الفيديو على الفيس بوك وعلى المواقع الأخري.

كما يمكنك حفظ الفيديو كمسودة.

قدمنا لكم طريقة تفعيل ريلز انستقرام كما تم توضيح حل مشكلة عدم ظهور الريلز في الانستغرام وخطوات تصوير الفيديو بجانب توضيح خطوات مشاركة فيديو من الاستوديو، لكي تتمكن من مشاركة الفيديو الخاص بك على الانستقرام والمواقع الأخري لكسب الأرباح.