خطوات تحميل لعبه أي فوتبول بيس E-football 2022 أحدث إصدار يوليو 2022 وهدايا مجانية

طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس والتي يبحث عنها الكثير من محبي ألعاب كرة القدم التي تنتشر على شبكة الإنترنت، وهي لعبة من الألعاب العديدة التي استطاعت محاكاة كرة القدم الواقعية بشكل كبير، مما ساهم في نجاح وانتشار اللعبة عند ظهورها لأول مرة عام 1998م، وشاهدت اللعبة سباقاً تنافسياً مع غيرها من ألعاب كرة القدم، وفي السطور القادمة نتعرف أكثر على طريقة تنزيل اللعبة.

طريقة تحميل لعبه أي فوتبول بيس

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكنك عبر اتباعها الحصول على النسخة الجديدة من لعبة أي فوتبول بيس، وهذه الخطوات تأتي كما يلي:

التأكد من توصيل هاتفك المحمول بشبكة إنترنت قوية، إما عبر شبكة واي فاي أو شبكة الهاتف المحمول نفسه. ادخل على متجر جوجل بلاي والذي ينقسم إلى هواتف تعمل بنظام أندرويد وأخرى تتبع لهواتف أيفون ويطلق عليه متجر أبل ستور. حدد نظام هاتفك من بين القسمين السابقين ثم قم بالدخول إلى لعبة أي فوتبول بيس الموجودة في صندوق البحث عبر الموقع. قم بالضغط على زر تثبيت الموجود بجوار أيقونة اللعبة، ثم ابدأ خطوات التحميل، وهذه اللعبة لا تتطلب دفع أموال مقابل التحميل فهي لعبة مجانية 100%. فور تحميل اللعبة قم بفتحها ثم ادخل اسمك وبريدك الإلكتروني للإطلاع على كافة تحديثات اللعبة مستقبلاً.

مميزات لعبة أي فوتبول بيس

إن حصولك على لعبة أي فوتبول بيس بطريقة مجانية لا يعد هو الميزة الوحيدة التي تمتاز بها اللعبة، حيث يوجد عدد آخر من المميزات، والتي تتمثل في:

تمتع لعبه أي فوتبول بيس بدرجة عالية جداً من جودة الرسومات، وهو الأمر الذي يمكن لك ملاحظته في لون عشب الملعب وأشكال اللاعبين داخل اللعبة.

هذه اللعبة واحدة من الألعاب التي قامت الفيفا بمنحها التصريح، حيث منحت لها حقوق نشر أكثر من ستة آلاف لاعب.

تتيح لك اللعبة لعبها مع الأصدقاء أو لاعبين آخرين من حول العالم وذلك عبر اتصالك بشبكة الإنترنت.

يتاح لك كذا اختيار فريق في أي دوري لكي تلعب بواسطته البطولات، هذا بالإضافة إلى قدرتك على المنافسة على لقب الدوري، ومن ثم يمكنك الصعود إلى دوري أبطال أوروبا يليه كأس العالم للأندية.