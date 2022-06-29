طريقة شحن جواهر لعبة فرى فاير بأسهل الطرق من خلال id الخاص بكل لاعب من الموقع الرسمي

لعبة فري فاير هي لعبة تم إصدارها في 4 من شهر ديسمبر 2017، وهي لعبة حماسية وتوجد على الإنترنت فقط، وهي لعبة مغامرة بها معركة رويال، تبدأ اللعبة بما يقارب خمسين لاعب يهبطون من طائرة مع أسلحة ومعدات لمحاربة الفريق الأخر وضمان مدة اللعبة أطول فترة لفريقهم، واللاعبون في هذه اللعبة أحرار في اختيار الأسلحة وأماكن البداية، وقد حصلت اللعبة في عام 2019 على جائزة أفضل لعبة شعبية نظرا لتعدد شعبيتها ومحبيها، وكان هذا التصويت من داخل منصة جوجل بلاي، وقد حصلت اللعبة في عام 2019 فيما يقارب مليار دولار حول أنحاء العالم، وفي شهر فبراير من عام 2019 قد وصلت تحميلات فري فاير على متجر بلاي ما يقارب 500 مليون تحميل، في عام 2020 تم إصدار تحديث ونسخة جديدة منها سُميت فرى فاير ماكس، يمكن لمن يمتلكون هواتف حديثة أن يلعبوها ويتمتعوا بالتحديثات والجرافيك القوي بها.

طريقة شحن جواهر فرى فاير من الموقع الرسمي بمقابل

من الضروري الدخول على الموقع الرسمي والذين يكون متواجد على رابط الإنترنت، ويكون موقع شحن جواهر فرى فاير

تقوم بالتوجه والضغط على خانة شحن الجواهر والتي سوف تمكنك من شحن جواهر فرى فاير.

تقوم بكتابة كم عدد من الجواهر التي سوف تحتاج لها خلال اللعبة والتي ستقدم أمامها مقابل مادي.

ثم تقوم بكتابة وملء البيانات والمعلومات الشخصية عنك وعن ID الخاص بك بداخل الخانات الموضحة.

بعد كتابة البيانات صحيحة وتحديد عدد الجواهر يقوم اللاعب بالضغط على كلمة شحن.

ستقوم باستلام رسالة عن تمام شحن الجواهر لديك، وتقوم باستخدامها في شراء الأسلحة والمعدات التي ستساعدك في إتمام المهام والانتقال إلى مستويات أعلى.

كيفية شحن جواهر فرى فاير