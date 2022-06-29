نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFootball Pes على هاتفك المحمول بعد التحديث الأخير من الشركة في المقال التالي
لا شك إذا كنت من محبي كرة القدم أن تكون على معرفة باللعبة الأولى على مستوى العالم لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFootball Pes وهي من أفضل الألعاب المقدمة حاليا، وزمن الجدير بالذكر أن تلك اللعبة لم تعد مقتصرة في اللعب على أجهزة البلايستيشن أو أجهزة الكمبيوتر أو حتى أجهزة اللاب توب والأجهزة اللوحية، حيث يمكنك تجربتها ولعبها بكل سهولة على هاتفك المحمول، ولذلك حرصنا على توضيح طريقة تحميل وتثبيت لعبة أي فوتبول بيس 2022 على جهازك من خلال موقعنا لتتمكن من مشاركة أصدقائك أمتع اللحظات.
طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس
لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFoot ball Pes من الألعاب المنافسة للعبة فيفا، ويرجع ذلك لما تقدمه تلك النسخة من امتيازات للاعبين، حيث تم إضافة إليها الكثير من الفرق الغير موجودة في إصدارات فيفا علاوة على توفير كل البطولات وأشهرها، ومن الجدير بالذكر أن الجرافيك بها متطور حيث ستشعر إنك ترى اللاعبين ولو حقيقين مما يمنحك المتعة والإثارة والتشويق في كل مباراة، ويمكننا توضيح كيفية تحميل تلك اللعبة من خلال الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: قم بالدخول على المتجر الخاص بجهازك مثل آب ستور لأجهزة الآيفون وجوجل بلاي لأجهزة الأندرويد.
- الخطوة الثانية: ومن بعد ذلك قم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث “أي فيتبول بيس 2022” أو “2022 “eFoot ball Pes .
- الخطوة الثالثة: قم بالضغط على كملة تثبيت وستلاحظ بدء اللعبة في التنزيل على جهازك المحمول وخلال دقائق سيكون تم تنزيلها.
- الخطوة الرابعة: بعد الانتهاء من عملية التحميل ستبدأ عملية التثبيت وسيتم تلقائيا تثبيت اللعبة عليك حينها القيام بفحتها من أجل بدء اللعب.
لعبة أي فيتبول بيس 2022 eFoot ball Pes
- يصل عدد تنزيلات تلك اللعبة إلى حوالي 100 مليون مرة تحميل.
- يصل تقييم اللعبة على جوجل بلاي إلى 4.0 وذلك من اجمال 9.74 مليون مراجعة.
- هي من الألعاب الرياضية المنافسة للعبة فيفا بجميع إصدارتها القديمة والحديثة.
- يمكن المشاركة مع الأصدقاء أثناء تجربة تلك اللعبة من خلال استخدام أكثر من أداة متصلة بنفس الجهاز أو اللعب مع الأصدقاء عنم بعد عن طريق الاتصال بالإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFootball Pes على هاتفك المحمول بعد التحديث الأخير من الشركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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