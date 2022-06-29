طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFootball Pes على هاتفك المحمول بعد التحديث الأخير من الشركة

لا شك إذا كنت من محبي كرة القدم أن تكون على معرفة باللعبة الأولى على مستوى العالم لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFootball Pes وهي من أفضل الألعاب المقدمة حاليا، وزمن الجدير بالذكر أن تلك اللعبة لم تعد مقتصرة في اللعب على أجهزة البلايستيشن أو أجهزة الكمبيوتر أو حتى أجهزة اللاب توب والأجهزة اللوحية، حيث يمكنك تجربتها ولعبها بكل سهولة على هاتفك المحمول، ولذلك حرصنا على توضيح طريقة تحميل وتثبيت لعبة أي فوتبول بيس 2022 على جهازك من خلال موقعنا لتتمكن من مشاركة أصدقائك أمتع اللحظات.

طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس

لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFoot ball Pes من الألعاب المنافسة للعبة فيفا، ويرجع ذلك لما تقدمه تلك النسخة من امتيازات للاعبين، حيث تم إضافة إليها الكثير من الفرق الغير موجودة في إصدارات فيفا علاوة على توفير كل البطولات وأشهرها، ومن الجدير بالذكر أن الجرافيك بها متطور حيث ستشعر إنك ترى اللاعبين ولو حقيقين مما يمنحك المتعة والإثارة والتشويق في كل مباراة، ويمكننا توضيح كيفية تحميل تلك اللعبة من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بالدخول على المتجر الخاص بجهازك مثل آب ستور لأجهزة الآيفون وجوجل بلاي لأجهزة الأندرويد.

الخطوة الثانية: ومن بعد ذلك قم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث “أي فيتبول بيس 2022” أو “2022 “eFoot ball Pes .

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على كملة تثبيت وستلاحظ بدء اللعبة في التنزيل على جهازك المحمول وخلال دقائق سيكون تم تنزيلها.

الخطوة الرابعة: بعد الانتهاء من عملية التحميل ستبدأ عملية التثبيت وسيتم تلقائيا تثبيت اللعبة عليك حينها القيام بفحتها من أجل بدء اللعب.

لعبة أي فيتبول بيس 2022 eFoot ball Pes