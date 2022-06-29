انت الان تتابع خبر هاتف iPhone 14 الجديد..آيفون رخيص وبشاشة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى شركة آبل الأمريكية؛ استعادة آيفون iPhone 14 ، طراز “Plus” إلى سلسلسة هواتفها الجديدة؛ بعد غياب 5 سنوات؛ حيث كانت أخر مرة استخدمت فيها الشركة هذا الطراز في عام 2017.

هاتف iPhone 14 الجديد

وذكر موقع “فون آرينا” التقني؛ أن شركة التكنولوجيا العملاقة تستعد لإطلاق 4 طرازات لسلسلة iPhone 14 في سبتمبرللعام الجاري، مع احتمال أن يطلق على أحدهم اسم iPhone 14 Plus.

مواصفات iPhone 14 Plus

ذكر موقع Navel الكوري أن هاتف iPhone 14 Plus هو الاسم الذي ستطلقه آبل على الطراز الأرخص من سلسلة هواتف iPhone 14 الجديدة، سيكون بشاشة كبيرة مميزة من نوع LTPS OLED، وقياس 6.7 بوصة، وسيكون الإصدار العادي تحت اسم iPhone 14 بشاشة قياس 6.1 بوصة.

كما يشمل iPhone 14 Plus على أكبر بطارية من بين جميع الموديلات الأربعة لسلسلة هواتف iPhone 14، كما يعمل الهاتف بـمعالج A15 Bionic بدلاً من A16 Bionic الذي يعتبر أحدث وأقوى ، وكشفت التسريبات أن معالج A16 Bionic سيقتصر على هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max فقط..