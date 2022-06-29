نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث أكواد فري فاير اليوم 2022 كودات غير مستعملة وجديدة تعمل 100% صالحة للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث أكواد فري فاير لعام 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع لتمنحك عدد لا نهائي من المكافئات والجوائز والجواهر أيضا، تحمل احدث كودات لعبة Free Fire العديد من الأشياء الهامة لكل لاعب على مستوى الوطن العربي بصفة خاصة والعالم أجمع بصفة عامة، حيث يمكن من خلال تلك الاكواد التي يمكن استبدالها عبر الموقع الرسمي قارينا الحصول على شخصيات عالمية حقيقية بالإضافة الى العديد من الشخصيات الأسطورية، واهم ما يميز هذه الكودات كونها شغالة وغير مستعملة وتعمل على ابراز العديد من السكنات والجواهر.

احدث أكواد فري فاير 2022

يحتاج كود فري فاير لعدد من الشروط كي يعمل على تنفيذ الغرض منه والمتمثل في إمداد اللاعب بالجوائز المختلفة التي تختلف بحسب الكود او الرمز، ومن تلك العوامل المشار إليها ما يكون من حداثة الكود، اذا أن الاكواد الحديثة الغير مستعملة هي الأفضل في الاستبدال، فضلا عن وجوب استبدال الكودات او الرموز في الموقع الرسمي للعبة Free Fire وهو موقع قارينا دون غيره من المواقع التي قد تكون وهمية وضارة بحساب اللاعب.

اكواد Free Fire صالحة للجميع اليوم

الأفضل عند استخدام أحدث كودات فري فاير أن تكون هذه الاكواد حديثة وغير مستعملة والتي يكون منها مايلي:

كود إلغاء الحظر HGKASSLUEPVS.

ثم كود سلاح الببغاء 4EUWRCXKPLV8.

كود سكن البندقية AK FFIC RF85 4MZT.

ثم كود سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ.

كود مكافحة العشوائية FBSH ARE1 0RBU5.

اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل

من اجل اللعب باحترافية والاستمرار حتى اللحظات الأخيرة في اللعبة والانتهاء بالفوز المحقق للاعب، يجب عليه الالتزام بشحن اللعبة والذي يكون عن طريق خطوات شحن Free Fire وهي مايلي:

اولا الدخول في موقع جارينا garena والتسجيل فيه.

ثم إدخال معلومات التسجيل التي يطلبها الموقع والتي يكون من أبرزها اسم الدولة التي يخضع لها اللاعب.

يعمل اللاعب بعد ذلك على إدخال ما يحتاج إليه من اعداد الجواهر.

يمكن للمستخدم عير موقع غارينا شراء الجواهر باستخدام طرق الشراء الموجودة بالموقع.

عند شراء الجواهر بالعدد المطلوب يقوم الموقع فورا بإنزال الجواهر في محفظة اللاعب.

كودات رقصات فري فاير

تمثل رقصات لعبة Free Fire جوائز قيمة يستفيد منها اللاعب في اللعب ولكل من تلك الرقصات الكودات الخاصة بها:

كود رقصة القلب Z1KS 1ED6 43S1.

ثم كود رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1.

ويجب على اللاعب استبدال تلك الكودات المشار إليها وغيرها من رموز استرداد اللعبة عن طريق كتابة الكود بشكل صحيح في موقع قارينا والضغط على استبدال.