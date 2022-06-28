نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 efootball pes على موبايلك وطريقة الفوز بالالاف الدولارات بعد أخر تحديث في المقال التالي
خطوات تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022، يبحث الالاف من عشاق الألعاب الإلكترونية عن خطوات تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 التي تعد واحدة من أشهر الألعاب التي أصدرتها شركة كونامي مؤخرا، وخلال التحديث الجديد لعبة إي فوتبول بيس 2022 يمكن لمن يقوم باستخدام تلك اللعبة بشكل يومي الفوز بحوالي 10 آلاف دولار، وقد تم اطلاق تلك الميزة مساء أمس لكافة اللاعبين على مستوى دول العالم، ومن خلال السطور القادمة ستقدم لكم أسرة “ثقفني” طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 على هاتفك المحمول، وكذلك كيف تحصل على 10 آلالاف دولار من لعبة إي فوتبول 2022، فتابعونا.
خطوات تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022
والآن تابعوا شرح خطوات تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 بسهولة من خلال زيارة متجر “جوجل بلاي” أو “آبل ستور” حسب نوع الجهاز الذي تملكه، وقم تم تحديث اللعبة قبل أيام من الآن واضافة عدد من المميزات لها لتصبح هي المنافس الأول للعبة فيفا 2022، ويمكن عن طريق شحن كوينزات إي فوتبول 2022 شراء اللاعبين وغيرها، ويمكنك تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 الموسم الجديد على هاتفك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة متجر “جوجل بلاي” أو “آبل ستور” حسب نوع الجهاز.
- في خانة البحث، قم بكتابة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022.
- اضغط على الأيقونة الخاصة بالبحث.
- ستظهر بعد ثواني اللعبة لك.
- قم بالضغط على كلمة “تثبيت”، وفي خلال دقائق ستكون اللعبة على هاتفك.
طريقة الفوز بالالاف الدولارات من تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022
خلال الساعات الماضية قدمت شركة كونامي ميزات جديدة من خلال تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 الموسم الثاني، وكانت من ضمن تلك الميزات اطلاق بطولة جديدة تدعى “بطولة كأس إي فوتبول 2022 للمحترفين”، حيث يمكن لأي شخص الدخول في تلك المنافسات للفوز بمبلغ 10 آلالاف دولار وهو مبلغ خيالي قادر على تغير حياة أي شخص للأفضل، ويتم ربح هذا المبلغ في حالة نجحت في تصدر تلك المنافسات على مستوى العالم، وللاشتراك في تلك المنافسات اتبع ما يلي:
- قم بفتح لعبة إي فوتبول بيس 2022 على هاتفك.
- ادخل على قائمة match ثم اختر event ثم callenge event المرحلة الاولى التي تستمر حتى 3 يوليو القادم، فيما تبدأ المرحلة الثانية من يوم 7 وحتى 11 من شهر يوليو، والثالثة من 30 وحتى 31 يوليو، والمباراة النهائية ستكون بتاريخ 14 أغسطس القادم.
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