اشتري أيفون 13 برو ماكس فوري بالتقسيط 50 ريال فقط شهرياً بأقل سعر

أقل سعر أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط 50 ريال شهريا، يعتبر هاتف أيفون 13 برو ماكس من نفس الهواتف المتميزة و المشهورة في تكنولوجيا الهواتف الذكية والتي يرغب عن الكبير من الأشخاص في الحصول عليه ولكن نظرا لسعره الغالي مقارنة بالأسعار الهواتف الأخرى، فإنه توجد صعوبة في الحصول عليه لذلك فانهم يبحثون عن كيفية اقتنائها حتى لو بطريقة بالتقسيط عن طريق دفع مبالغ شهرية نظرا لما يمتلكه من عديد من المميزات تجعله من الهواتف الأكثر إمكانيات بين الهواتف الأخرى، لذلك فإن الجميع يبحث عن أقل سعر للايفون 13 برو ماكس بالتقسيط أيضا وسوف نعرف لهم كيفية الحصول عليه خلال الفقرات التالية.

شروط تبسيط أيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير

مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية توفي شراء تقسيط أي منتج من خلال دفع مبلغ شهري وهي من الخدمات المميزة التي تقدمها المكتبة حيث يستطيع العمل شراء أي منتجات يرغب بها ويدفع إلى الأقساط شهريا حسب ما يطلبه العميل فإن هناك بعض الشروط التي تقدمها هذه المكتبة عند تقسيط العمل على المشتريات وهي على النحو التالي:

يجب إن يتم الموافقة بشكل فوري على المنتج.

يجب أن يستلم العميل جميع المشتريات التي طلبها بدون دفع أولي.

يستطيع العميل أن يشتري احد اقصي 30,000 ريال سعودي فقط.

تكون فترة السداد 36 شهر.

تفصيل شراء أيفون 13 برو ماكس

العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول على إصدار جديد من شركة ابل أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط المريح، ولكن نظرا لأنة سعره غالي لا يستطيع العديد شراءه لذلك فإن مكتبة جرير توفر الحصول على أيفون 13 برو ماكس من خلال نظام التقسيط وتصل مدة التخطيط إلى سنتين ولكن مع وجود بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها المشتري وهي على النحو التالي:

يجب للعميل أن يشتري جميع المنتجات التي يحتاج إليها بنظام التقسيط و يشترط ألا تقل قيمة المشتريات الخاصة به عن 2500 ريال سعودي ولا تكون أعلى من 3000 ريال سعودي. لا يستطيع العميل أن يستبدل البضاعة أو يسترجعها مره أخرى إذا كان يرغب في ذلك من مكتبة جرير. تكون مدة تسديد الأقساط لجميع العملاء من ستة أشهر إلى 12 شهر أو 24 شهر أو 36 شهر يجب الالتزام بدفع الأقساط الشهرية وتقديم الضمانات اللازمة.

المستندات المطلوبة للشراء

علي العميل توافر جميع المستندات التي يتطلبها مكتبة جرير لكي يتم الحصول علي جميع الاحتياجات التي يتطلبها.