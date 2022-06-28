نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung M52 إصدار جديد لهواتف شركة سامسونج | أهم مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

Samsung M52 مراجعة هاتف سامسونج الجديد مع أهم المميزات والأسعار. حيث أعلنت شركة Samsung عن هاتف جديد ينضم إلي عائلة الـM من هواتفها الذكية وهو هاتف Samsung M52. يعد الهاتف خليفة لإصدار سامسونج السابق Samsung M51 مع بعض التطورات والاضافات في نسخة الهاتف الجديدة. ولعل من أهم هذه التطورات دعم شاشة الهاتف لمعدل تحديث أعلي 120 هيرتز. كما يأتي أيضاً بمعالج أقوي من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G ، وبمعالج رسوميات أعلي أيضاً. ويذكر أن معالج الهاتف موجود أيضاً في هاتف اخر لسامسونج وهو هاتف Samsung A52s ، و Samsung A73. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Samsung M52 الجديد من سامسونج. مواصفات هاتف Samsung M52 : ‌يتوفر الهاتف بوزن خفيف يقدر بحوالي 173 جراماً.‌

كما يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

يأتي الهاتف أيضاً مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك عن طريق تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية.‌

لا يتوفر الهاتف بدعم رسمي لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء.‌

كما يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.7 إنش تتوفر من نوع Super AMOLED plus ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌

، تتوفر بجودة مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌ تأتي أيضاً مع دعم معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 393 بكسل لكل إنش.‌

تتوفر شاشة الهاتف بدعم معدل التحديث الجديد 120 هيرتز ، لتوفير السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

كذلك تتوفر الشاشة مع أبعاد عرض 20:9 المعتاد عليها في أغلب الهواتف ، والتي توفر تجربة أفضل في الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

بالإضافة إلي وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 علي شاشة الهاتف ، توفر الحماية من الخدوش والكسر.‌

علي شاشة الهاتف ، توفر الحماية من الخدوش والكسر.‌ الهاتف متوفر مع نظام تشغيل Android 11 مع ضمان وصول التحديث الاخير Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم سامسونج الخاصة One UI 4.1.‌

مع ضمان وصول التحديث الاخير Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم سامسونج الخاصة كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بأربعة أنوية تتوفر من نوع Kryo 670 ، وتأتي بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري الباقية فتتوفر من نفس النوع Kryo 670 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU خاص بشركة Qualcomm ويأتي من نوع Adreno 642L.‌

خاص بشركة ويأتي من نوع متوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من المساحة التخزينية المتوفرة وتأتي كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Samsung M52 : ‌يتوفر الهاتف بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K.‌

كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تتوفر بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 123°.‌

بزاوية تصوير 123°.‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.‌

كما تدعم الكاميرات خاصيتي الـHDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ الهاتف كذلك يتوفر بدعم التصوير بجودة عالية تصل إلي 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30/60 إطار ، ويمكن التصوير بنفس الجودة عن طريق الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌كما يتوفر هاتف Samsung M52 مع سماعات خارجية أحادية من نوع مونو ، وليست ستيريو.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع مونو ، وليست ستيريو.‌ ولا يأتي كذلك مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

البصمة تأتي في جانب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، والبوصلة.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌ يأتي أيضاً مدخل الشحن بالهاتف من نوع Type C السريع إصدار 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والأبيض. سعر هاتف Samsung M52 : ‌350 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 3550 جنية مصري. عمر شويل - جدة Samsung M52 إصدار جديد لهواتف شركة سامسونج | أهم مميزات وعيوب الهاتف - ثقفني

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