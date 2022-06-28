نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي midasbuy.. افضل طريقة لشحن شدات ببجي بالـ ID فقط بأمان تام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ببجي الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل، حيث يعد الشدات في اللعبة من العناصر الهامة للفوز داخل اللعبة والارتقاء في المستوى الي مستوى اعلي بجانب المهارة والمجهود المميز لللاعب، حيث يستطيع مستخدم اللعبة الشراء بالشدات كل ما يريد داخل المتجر الخاص باللعبة، ومن أمثلة المعدات المفيدة التي من الممكن أن يحصل عليها اللاعب هي: قنابل يدوية مما تساعده علي الفوز، وأيضا الأسلحة المتطورة، ويوجد ملابس جديدة لكي تجعل الشخصية مميزة بين اللاعبين وغيرها من المقتنيات.

موقع ببجي الرسمي

لكل للعبة شهيرة توفر لمستخدميها متجر رسمي لكي يستطيعوا الشراء منه من أموالهم الخاصة دون قلق، لأن العملية امنة تماما والنقود المدفوعة داخل الموقع تكون في أمان وتأكد انك ستحصل علي المقابل (الشدات) عند فور إتمام الدفع، ومن لا يعلم أن كلمة شدات هي نفس كلمة يو سي UC وهي عملة افتراضيه داخل اللعبة يتم التعامل بها للشراء وهكذا.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

لكي تقوم بالشحن يجب عليك اولا الدخول علي موقع midasbuy من خلال البحث عنه من علي اي محرر بحث، ثم قم بأتباع الخطوات الأتية:

اولا الدخول علي موقع ببجي الرسمي midasbuy.

ثانيا وهي الخطوة الهامة، قم بتحديد البلد التي تعيش فيها، عن طريق اعلي يمين الصفحة (يوجد علم كما موضح في الصورة التالية).

بعد الضغط عليه اختار علم دولتك، حيث يتوفر جميع أعلام دول العالم.

ثم الرجوع، وبعد ذلك قم بالضغط علي كلمه شراء كما مؤشر لها.

سيفتح لك صفحة يطلب منك أن تدخل معرف الايدي الخاص بك.

قم بإدخال الايدي وقم باختيار الطريقة الدفع المتاحة لديك، حيث من مميزات الموقع انه يقوم بتوفير جميع طرق الدفع حسب كل دولة.

فطرق الدفع مختلفه بين كل دولة واخرى، لذلك يجب تحديد الدولة اولا كما ذكرنا في البداية.

بعد ذلك تحديد الكمية التي تريدها من الشدات، حيث يعمل الموقع علي توفير باقات من الشدات كثيرة ويوفر العروض، مثل كل 600 شدة ستحصل علي 90 شدة هدية وغيرها من العروض.

بعد ذلك النزول اسفل الصفحة والضغط علي (أدفع الآن).

بعد نجاح إتمام عملية الدفع ستجد جميع الشدات قد وصلت الي حسابك.

شحن شدات ببجي

يوجد طرق اخرى لشحن الشدات من أمثلتها هو الشحن عن طريق بطاقات جوجل بلاي، وهي تعد واحدة من اضمن واشرع الطرق في الشحن كل ما عليك هو:

شراء بطاقات جوجل من خلال متجر جوجل بلاي.

بعد ذلك الدخول علي لعبة ببجي موبايل.

ثم الدخول علي أعدادات اللعبة والضغط علي شراء الشدات.

بعد ذلك اختيار طريقة الدفع (جوجل بلاي).

ثم اختيار عدد الشدات التي تريد شراءه بالبطاقة.

ما هي العملات المعدنية في PUBG

حيث يتم منحك عملات BP لتسجيل الدخول من اليوم الأول إلى اليوم السابع. أول شيء نوصي به هو أنه عندما تقوم بتجميع عملات BP فإنك تستخدمها لاستبدالها بعملات فضية. هذه هي التي ستسمح لك بالدخول إلى متجر PUBG وهناك سترى العناصر التي يمكنك شراؤها.

كيفية استخدام العملات المعدنية BP

إذا دخلت إلى المتجر، فستظهر على الجانب الأيمن خيارات مثل الصناديق والوقت المحدود وكتالوج الملحقات والمنتجات التي يمكنك شراؤها بعملاتك الفضية. سيظهر كل منتج هناك لفترة محدودة. لا تتأخر في شراء ما تحتاجه. يمكنك جدولة الشراء لاستخدام العنصر لعدة أيام أو لاستخدامه بشكل دائم. الفترة الزمنية لها تكلفة حيث كلما زاد وقت الاستخدام ارتفعت التكلفة.