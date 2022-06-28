واتساب يختبر ميزة جديدة رائعة مستوحاه من تيليجرام

أصدر تطبيق واتساب WhatsApp الشهير إيموجي متحركاً كبيراً للقلب النابض، وذلك لبعض إصداراته على أنظمة التشغيل المختلفة، حيث شملت عملية الطرح الأولية لهذا الإيموجي القلب الأحمر للشائع على المنصة، ويحاول تطبيق الدردشة الفوري خلال هذه الفترة طرح العديد من الميزات الجديدة والتي قد تكون مستوحاه من بعض تطبيقات الدردشة في العالم والتي قد يكون هو الأول في إصدارها، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء الجدد غلى التطبيق وإرضاء أكثر من ملياري مستخدم خلال الفترة القادمة في ظل منافسة قوية وشرسة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم.

واتساب يختبر ميزة القلب النابض

من جانبه أشار موقع “Wabetainfo” المتخصص في رصد تحديثات واتساب وأهم المميزات الجديدة له، ان خدمة واتساب قد أطلقت مؤخراً إيموجي كبير للقلب النابض خلال شهر يناير الماضي لمستخدمي الإصدار التجريبي على أجهزة أيفون، ولكن لأسباب غير معلومة ولم يتم الإعلان عنها تم تعطيل تلك الميزة الرائعة بعد بضعة أسابيع من الاختبار على نسخة أجهزة أيفون الشهيرة.

أظهرت لقطة شاشة جديدة شاركها موقع “Wabetainfo” أن واتساب يخطط في الوقت الحالي من أجل تحسين جميع الرموز التعبيرية للقلب، وذلك من خلال تقديم الرسوم المتحركة المعتاد استخدامها، والتي يستخدما العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة وخاصة قلوب القلب الشائعة، والتي تعتبر من أبرز المزايا على منصة تيليجرام، والتي من خلالها يعبر المستخدم عما في داخله دون الكتابة، حيث يمكن للمستخدم الرد على الرسالة من خلال الرموز التعبيرية اختصارا للوقت، من أجل التخفيف عن المستخدمين.

يختبر في الوقت الحالي تطبيق واتساب ميزة الرموز التعبيرية المتحركة للإصدار التجريبي على هواتف أندرويد WhatsApp beta، ولكنه ليس من الواضح حتى الآن ما يسعى إليه التطبيق وهل هو يخطط لتقديم نفس الرسوم المتحركة لجميع المرموز التعبيرية للقلب على أجهزة أيفون مرة أخرى أم لا، حيث أشار التقرير الصادر من موقع “Wabetainfo” أن الميزة قد التطوير وسوف يتم إصدارها في تحديث مستقبلي لمستخدمي أندرويد، والتي سوف تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسوم متحركة لجميع الإيموجي الخاصة بالمز التعبيري القلب، وذلك بغض النظر عن لونها.