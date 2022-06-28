حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 05:22 مساءً - يبحث الكثير من محبي العلامات اليابانية، عن أسعار ومواصفات سوزوكي ألتو 2022، حيث تعد أرخص سيارة لدى سوزوكي في مصر.

ووفقًا للمعلومات المعلنة من جانب وكيل علامة سوزوكي في مصر، جاءت أسعار ومواصفات سوزوكي ألتو، كالآتي:

وتنتمي سوزوكي ألتو إلى فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتتصل السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، وبسعة وصلت إلى 0،8 لتر، وهو قادر على توليد قوة قدرها 47 حصانا، مع عزم أقصى للدوران 68 نيوتن/ متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، وتستهلك السيارة نحو 3 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم، وتنتقل السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 20 ثانية.

وتتوفر بالسيارة سوزوكي ألتو 2022 العديد من وسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام مانع إدارة السرقة، بالإضافة إلى نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

وتقدم السيارة في السوق المصري بفئة واحدة فقط، وبلغ سعرها نحو 160 ألف جنيه مصري.