الآف الدولارات من eFootball v1.0.0 2022 أحصل عليها بنسخة الموسم الثاني الجديد

عمر شويل - جدة الآف الدولارات من eFootball v1.0.0 2022 للموسم الثاني صدرت بشكل رسمي من كونامي . بعرض ترويجي في طريقة تحميل eFootball v1.0.0 2022 الموسم الثاني والذي يطرح مع تحديث . كافة بيانات الترخيص كما فاجأت شركة كونامي عشاق تحميل لعبة eFootball v1.0.0 2022 موبايل بتغيير كافة الشعارات الخاصة . بجميع فرق كرة القدم مع إضافة أدوات خاصة بالموسم الثاني . كما في طريقة تحميل eFootball v1.0.0 2022 mobile مضاف عدد من اللاعبين الجدد في اللعبة مع تحديات جديدة . يتم من خلالها تلقي المكافآت المتنوعة كذلك بجانب إضافة المدربين الأسطوريين يوهان كرويف . والعديد من المدربين . كما عبر تسديد الأهداف داخل النسخة الجديدة eFootball v1.0.0 2022 يسمح لك بأن تسترد عملات بشكل كبير . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد من مكاسب الموسم الثاني .

للحصول علي الآف الدولارات من eFootball v1.0.0 2022 مع تبسيط عمليات تطوير اللاعبين . قامت كونامي بإضافة القدرة علي توزيع النقاط الخاصة بالتقدم داخل إي فوتبول بيس بنقرة زر واحدة . كما أن طريقة تحميل eFootball v1.0.0 2022 الموسم الثاني سيحصل بها اللاعبون علي مكافآت تخص تسجيل الدخول . مع العديد من عملات eFootball v1.0.0 2022 mobile كذلك بجانب العقود التي تجعل توظيف مهام لاعب كرة القدم من اختيارك الخاص . كما أن نسخة eFootball v1.0.0 2022 season 2 تحتوي علي نوعين من المحتوي الجديد . المحتوي الأول سيكون بشكل مجاني عبر المنصات الرسمية أما المحتوي الثاني سيكون مدفوعاً كما أن المحتوي الأول . سيكون خاصاً في Lobby Mach أما المحتوي الثاني سيكون خاصاً في توسيع نطاق عدد الفرق . وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي كيفية كسب الدولارات من اللعبة .

بعد الحصول علي طريقة تحميل eFootball v1.0.0 2022 الموسم الثاني ستلاحظ بأن كونامي أطلقت . منافسات جديدة خاصة بالموسم الثاني كما ستكون تلك المنافسات يتنافس بها أكثر من 500 مليون لاعب . تنتهي تلك المنافسات في eFootball v1.0.0 2022 season 2 بالحصول علي بطولة الكأس . كذلك بجانب بعد نهاية تلك المنافسات يتم الحصول علي الآف الدولارات من eFootball v1.0.0 2022 التي تحددها شركة كونامي . بحجم مبلغ محدد من الدولارات في تلك المنافسات وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنعرض طريقة الحصول علي دولارات eFootball v1.0.0 2022 .

نتعرف أولاً علي خطوات تحميل eFootball v1.0.0 2022 mobile لكي ما يمكن الحصول علي الدولارات كالآتي :-

بعد أن يتم الانتهاء من طريقة تحميل لعبة eFootball v1.0.0 2022 التي تعرفنا عليها بالسطور السابقة . تحصل علي الآف الدولارات من eFootball v1.0.0 2022 وذلك بتسجيل الدخول علي اللعبة . وعبر الصفحة الرئيسية باللعبة قم باختيار Challing event وبعد ذلك event ومن ثم match . وعبر تلك الاختيارات ستكون منافسات من ثلاث مراحل لتتمكن من الوصول للمرحلة النهائية والتي بدأت من أمس 27 يونيو . كما تستمر لمدة أسبوع كامل كذلك بجانب أنه سيتم أطلاق المرحلة الثانية من المنافسات في الأسبوع القادم بعد . انتهاء المرحلة الأولي وستكون الهدية المقدمة من كونامي بعد الفوز بتلك المنافسات تقريباً 10 الآف دولار . ومرفق فيديو بأسفل تلك الكلمات توضيحي . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما تم في تحديث eFootball v1.0.0 2022 mobile .

تم تحديث eFootball v1.0.0 2022 الموسم الثاني بوضع بعض القرارات الخاصة بتحسينات الفوز . وذلك في حالة لعب eFootball v1.0.0 2022 season 2 عبر الأنترنت كما نوهت كونامي بأنه تم تحسين . كافة السير فرات الخاصة بالنسخة الجديدة ليتم من خلالها توفير العديد من الخدمات التجريبية . كذلك بجانب إمكانية مشاركة كافة البيانات عبر المنصات والهواتف المحمولة كما تم إضافة . مستوي صعوبة اللعب بشكل تصاعدي وعندما تحصل علي تحميل eFootball v1.0.0 2022 mobile ستلاحظ . بأنه مضاف وقت 10 دقائق في وقت المباراة الفعلي .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)