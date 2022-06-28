انت الان تتابع خبر غرامة لتأخر السداد..استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد الدفع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022؛ مما جعل الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات؛ البحث عن طريق للاستعلام عن قيمة الفاتورة والموعد المحدد للسداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات لمستخدمي التليفون الأرضي طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال ضغط على الرابط وذلك بكود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

حسب الشركة المصرية للاتصالات؛ فأنه سيتم إتاحة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2022؛ بداية من 15 يوليو المقبل؛ على أن تنتهي مهلة سداد فاتورة يونيو يوم 14 أغسطس 2022؛ حيث تمنح الشركة المصرية للاتصالات العملاء شهر كفترة سماح للسداد.

غرامة لتأخر سداد فاتورة التليفون الأرضي

حددت الشركة المصرية للاتصالات عدد من الغرامات على من يتأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي؛ منها تحول الخط إلى خدمة الاستقبال فقط في البداية للمستخمدين الذين تأخروا عن السداد؛ وبعد مرور شهر أخر؛ ترفع الخدمة بشكل مؤقت لحين الدفع؛ ولكن مع تراكم المصروفات الإدارية وعدم السداد ترفع الخدمة بشكل نهائي.