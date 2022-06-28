انت الان تتابع خبر أغلى هاتف من فيفو.. مواصفات وأسعار vivo iQOO 10 الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “فيفو” المنافس الجديد لشركات هواوي وسامسونج ، عن إستعدادها لإطلاق سلسلة هواتف vivo iQOO 10 بمواصفات هائلة، بينما ظهرت السلسلة مؤخرا بأنها ستكون الأولى في استخدام أحدث معالج نوع Dimensity 9000+ من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية ، والذى من المقرر ان يبلغ سعر الهاتف فى السوق المصري 22,499 جنيه مصري .

vivo iQOO 10

مواصفات هاتف vivo iQOO 10 الجديد من فيفو

وقد أعلنت “فيفو” إنها عززت قدرات هاتفها الجديد vivo iQOO 10 Pro، بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى أن سلسلة vivo iQOO 10 ستأتي مزودة بمعالج إشارة الصور الجديد V1 ISP، مما يعد إضافة رائعة إلى القدرات التصويرية بالهاتف، خاصة فيما يتعلق بالمشاهد الليلية.

vivo iQOO 10

بالاضافة الى ان تحفة “فيفو” الجديدة سوف تحتوي على شاشة من نوع LTPO بجودة عرض 2K، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وسيأتي هذا الجهاز ببصمة إصبع بالموجات فوق الصوتية بمساحة كبيرة مدمج أسفل الشاشة ،

vivo iQOO 10

وقد نشر موقع “gizchina” فى تقرير الاسبوع الماضى إن أيقونة “فيفو” الجديدة ، بشأن التحديد الجديد فى معالجها الرائد Dimensity 9000 والذي اشتمل تحديث بسيط بووحدة المعالجة المركزية CPU ، ووحدة معالجة الرسوميات GPU ، بالإضافة إلى بعض التحديثات بمعالجة الإشارة وشبكات الجيل الخامس.