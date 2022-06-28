انت الان تتابع خبر هواوي تنافس سامسونج.. إطلاق النسخة الجديدة من Huawei P50 Pocket والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “هواوي” الرائدة فى صناعه الهواتف الذكية عن إطلاق النسخة الجديدة من هاتفها Huawei P50 Pocket القابل للطي والمنافس الاول لهواتف سامسونج من ذات الفئة، والذى من المقرر ان يتم الاعلان عنه يوم 4 يوليو المقبل .

Huawei P50 Pocket

مواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Pocket القابل للطي

ومن المقرر ان يعمل الاصدار الجديد من أيقونة “هواوي” P50 Pocket الجديدة بمعالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Huawei P50 Pocket

ووفقاً للتسريبات فإن تحفة “هواوي” P50 Pocket، سوف يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية موضوعة داخل جزيرة دائرية الشكل، بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

Huawei P50 Pocket

وتباعاً للتسريبات فإن هاتف هواوي Huawei P50 Pocket الجديد القابل للطي ، سوف يحتوى على بطارية عملاقة بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويتوفر الإصدار الصيني من الهاتف مقابل سعر 1412 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 26 ألفا و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت.