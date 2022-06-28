انت الان تتابع خبر بمعالج جبار وبطارية 4000 أمبير.. مواصفات هاتف هواوي nova 10 الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت شركة “هواوي” إنها على موعد مع إطلاق السلسلة الأحدث في هواتفها الذكية nova 10 في 4 يوليو القادم، وتحتوي السلسلة الجديدة من هواوي على هاتفين، nova 10 و nova 10 Pro بمواصفات خارقة، مما يجعل الشركة منافسا قويا لهواتف أندرويد الأخرى.

nova 10 هواواي

مواصفات ومميزات هاتف هواوي الجديد nova 10 الجديد

ووفقاً لما نشرع موقع “gizchina” بشأن إمكانيات الهاتف الجديد من “هواوي” ، فإنه سوف يأتي بشاشة من نوع OLED ، قياس6.67 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، بينما يعمل بمعالج قوي نوع Snapdragon 778G 4G من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية ، وسيكون متاحًا بنوعين مختلفين لتكوين الذاكرة وهما 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين.

nova 10 هواواي

ومن المتوقع ان يأتي أيقونة “هواوي” nova 10 الجديد على كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع وجود مستشعر عمق، ومن المتوقع أن يحتزم الهاتف بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير مع شحن بقوة 66 واط ، سيتم تثبيت نظام التشغيل HarmonyOS 2 على الجهاز مسبقًا ، الأبعاد والوزن: يبلغ قياس Nova 10 كما يلي: 18 × 73.91 × 6.88 ملم، ويزن حوالي 168 جرامًا.